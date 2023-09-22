Тарнавський розповів, чи вплинуть погодні умови на контрнаступ ЗСУ

Генерал Олександр Тарнавський. Фото: CNN

Зима та погодні умови не вплинуть на темпи просування контрнаступу ЗСУ. Головний прорив України — ще попереду.

Про це повідомив генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю для видання CNN.

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"Погода може бути серйозною перешкодою під час просування, але враховуючи те, як ми рухаємося вперед, здебільшого без транспортних засобів, я не думаю, що сильно вплине на контрнаступ", — сказав генерал.

Він зазначив, що осінні дощі можуть зробити землю мокрою, що ускладнить пересування важкої техніки. Але українські бійці рухаються невеликими групами і переважно пішки.

За словами Тарнавського, головний прорив України, який буде найбільшим у цьому контрнаступі, ще попереду.

"Я думаю, що це станеться після Токмака. Зараз вони покладаються на глибину своєї лінії оборони там", — наголосив Тарнавський.

Нагадаємо, українська бронетехніка вперше прорвалась за останню лінію оборони РФ на Запоріжжі.

Також ми писали, що на Бахмутському напрямку Сили оборони України мають значні успіхи. Зокрема, українські захисники продовжують витісняти російських ворогів та мають вогневий контроль над трасою Бахмут — Горлівка.