Українська бронетехніка вперше прорвалась за останню лінію оборони РФ на Запоріжжі, — ISW
Українська бронетехніка діє вже за останньою лінією оборони Росії, через яку українські військові проникають в західну частину Запорізької області. Це перший помічений випадок використання бронетехніки ЗСУ поза межами російської трирівневої оборони.
Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Блискучі успіхи ЗСУ на Запоріжжі
Експерти стверджують, що згідно з геолокаційними кадрами за 21 вересня, можна зробити висновки, що українська бронетехніка просунулася на південь від російських протитанкових ровів і перешкод "Зуби дракона", які є частиною трирівневої оборони, і вступила в обмежений бій безпосередньо на захід від Вербового. Це перший помічений випадок використання бронетехніки українськими військами поза межами російської трирівневої оборони.
"Присутність української бронетехніки за кінцевою лінією нинішнього російського оборонного шару вказує на те, що українці достатньо убезпечили свій прорив перших двох ліній цього шару, щоб провести техніку через пролом", — кажуть в ISW.
Зазначається, що ймовірно, Сили оборони придушили російську артилерію та інші протитанкові системи в цьому районі достатньо, щоб вивести свої машини вперед. Здатність України підводити бронетехніку до найпотужніших російських оборонних споруд і крізь них, щоб зупинити їх, і керувати цією технікою поблизу підготовлених російських оборонних позицій є важливими ознаками прогресу в українському контрнаступі.
Нагадаємо, заході Запорізької області росіяни зазнають значних втрат. Лише у понеділок, 18 вересня, РФ втратила 313 осіб.
Також ми писали, що на Бахмутському напрямку Сили оборони України мають значні успіхи. Зокрема, українські захисники продовжують витісняти російських ворогів та мають вогневий контроль над трасою Бахмут — Горлівка.