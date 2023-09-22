Українська бронетехніка вперше прорвалась за останню лінію оборони РФ на Запоріжжі, — ISW

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Stringer

Українська бронетехніка діє вже за останньою лінією оборони Росії, через яку українські військові проникають в західну частину Запорізької області. Це перший помічений випадок використання бронетехніки ЗСУ поза межами російської трирівневої оборони.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Експерти стверджують, що згідно з геолокаційними кадрами за 21 вересня, можна зробити висновки, що українська бронетехніка просунулася на південь від російських протитанкових ровів і перешкод "Зуби дракона", які є частиною трирівневої оборони, і вступила в обмежений бій безпосередньо на захід від Вербового. Це перший помічений випадок використання бронетехніки українськими військами поза межами російської трирівневої оборони.

Успіхи ЗСУ в Запорізькій області. Фото: ISW

"Присутність української бронетехніки за кінцевою лінією нинішнього російського оборонного шару вказує на те, що українці достатньо убезпечили свій прорив перших двох ліній цього шару, щоб провести техніку через пролом", — кажуть в ISW.

Зазначається, що ймовірно, Сили оборони придушили російську артилерію та інші протитанкові системи в цьому районі достатньо, щоб вивести свої машини вперед. Здатність України підводити бронетехніку до найпотужніших російських оборонних споруд і крізь них, щоб зупинити їх, і керувати цією технікою поблизу підготовлених російських оборонних позицій є важливими ознаками прогресу в українському контрнаступі.

Нагадаємо, заході Запорізької області росіяни зазнають значних втрат. Лише у понеділок, 18 вересня, РФ втратила 313 осіб.

Також ми писали, що на Бахмутському напрямку Сили оборони України мають значні успіхи. Зокрема, українські захисники продовжують витісняти російських ворогів та мають вогневий контроль над трасою Бахмут — Горлівка.