Украинская бронетехника впервые прорвалась за последнюю линию обороны РФ в Запорожье, — ISW
Украинская бронетехника действует уже по последней линии обороны России, через которую украинские военные проникают в западную часть Запорожской области. Это первый замеченный случай использования бронетехники ВСУ вне российской трехуровневой обороны.
Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).
Блестящие успехи ВСУ на Запорожье
Эксперты утверждают, что согласно геолокационным кадрам за 21 сентября, можно сделать выводы, что украинская бронетехника продвинулась к югу от российских противотанковых рвов и препятствий "Зубы дракона", которые являются частью трехуровневой обороны, и вступила в ограниченное сражение непосредственно к западу от Вербового. Это первый замеченный случай использования бронетехники украинскими войсками вне российской трехуровневой обороны.
"Присутствие украинской бронетехники по конечной линии нынешнего российского оборонного слоя указывает на то, что украинцы достаточно обезопасили свой прорыв первых двух линий этого слоя, чтобы провести технику через брешь", — говорят в ISW.
Отмечается, что, вероятно, Силы обороны подавили российскую артиллерию и другие противотанковые системы в этом районе достаточно, чтобы вывести свои машины вперед. Способность Украины подводить бронетехнику к мощным российским оборонным сооружениям и сквозь них, чтобы остановить их, и руководить этой техникой вблизи подготовленных российских оборонных позиций являются важными признаками прогресса в украинском контрнаступлении.
Напомним, на западе Запорожской области россияне несут значительные потери. Только в понедельник, 18 сентября, РФ потеряла 313 человек.
Также мы писали, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины имеют значительные успехи. В частности, украинские защитники продолжают вытеснять российских врагов и имеют огневой контроль над трассой Бахмут — Горловка.