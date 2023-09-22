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Украинская бронетехника впервые прорвалась за последнюю линию обороны РФ в Запорожье, — ISW

22 сентября 2023 08:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украинская бронетехника впервые прорвалась за последнюю линию обороны РФ в Запорожье, — ISW
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Stringer
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинская бронетехника действует уже по последней линии обороны России, через которую украинские военные проникают в западную часть Запорожской области. Это первый замеченный случай использования бронетехники ВСУ вне российской трехуровневой обороны.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

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Эксперты утверждают, что согласно геолокационным кадрам за 21 сентября, можно сделать выводы, что украинская бронетехника продвинулась к югу от российских противотанковых рвов и препятствий "Зубы дракона", которые являются частью трехуровневой обороны, и вступила в ограниченное сражение непосредственно к западу от Вербового. Это первый замеченный случай использования бронетехники украинскими войсками вне российской трехуровневой обороны.

продвижение ВСУ в Запорожье
Успехи ВСУ в Запорожской области. Фото: ISW

"Присутствие украинской бронетехники по конечной линии нынешнего российского оборонного слоя указывает на то, что украинцы достаточно обезопасили свой прорыв первых двух линий этого слоя, чтобы провести технику через брешь", — говорят в ISW.

Отмечается, что, вероятно, Силы обороны подавили российскую артиллерию и другие противотанковые системы в этом районе достаточно, чтобы вывести свои машины вперед. Способность Украины подводить бронетехнику к мощным российским оборонным сооружениям и сквозь них, чтобы остановить их, и руководить этой техникой вблизи подготовленных российских оборонных позиций являются важными признаками прогресса в украинском контрнаступлении.

Напомним, на западе Запорожской области россияне несут значительные потери. Только в понедельник, 18 сентября, РФ потеряла 313 человек.

Также мы писали, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины имеют значительные успехи. В частности, украинские защитники продолжают вытеснять российских врагов и имеют огневой контроль над трассой Бахмут — Горловка.

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