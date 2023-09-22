Просування ЗСУ та атаки окупантів: оновлені дані Генштабу на 22 вересня

Українські військові. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Розпочалася 576 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують свої атаки, а ЗСУ — мають успіхи на різних напрямках фронту.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Ситуація на напрямках фронту

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що на Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, а також проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки. Російські окупанти нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку українські військові успішно відбили атаки російських окупантів в районі північно-східніше Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, однак успіхів не мав. ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмута, а також завдають ворогу втрат у живій силі та техніці. Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Тут, впродовж минулої доби окупанти здійснили 12 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На Шахтарському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Микільського Донецької області", — йдеться у повідомленні.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

На Запорізькому напрямку атаки ворога в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. На Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Вони завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога та змушують відходити із займаних позицій.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника", — йдеться у повідомленні.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські військові продовжують хоробро знищувати російських окупантів. За минулу добу кількість загарбників зменшилася приблизно на 480 осіб.

Також ми писали, що російські окупанти, які наразі обороняються в західній частині Запорізької області, не змогли перешкодити українським військовим поступово, однак впевнено просуватися вперед. Успіхи на цьому напрямку тривають з середини серпня.

Додамо, на Бахмутському напрямку Сили оборони України мають значні успіхи. Зокрема, українські захисники продовжують витісняти російських ворогів та мають вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка.