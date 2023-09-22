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Продвижение ВСУ и атаки оккупантов: обновленные данные Генштаба на 22 сентября

22 сентября 2023 08:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Продвижение ВСУ и атаки оккупантов: обновленные данные Генштаба на 22 сентября
Украинские военные. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начались 576 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают свои атаки, а ВСУ — имеют успехи на разных направлениях фронта.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Ситуация на направлениях фронта

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

В Генштабе ВСУ рассказали, что на Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, а также проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления. Российские оккупанты наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Украинский военный
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении украинские военные успешно отразили атаки российских оккупантов в районе северо-восточнее Григоровки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, однако успехов не имел. ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, а также наносят врагу потери в живой силе и технике. Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Здесь, в течение минувших суток оккупанты совершили 12 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. На Шахтерском направлении Силы обороны успешно отбили атаку врага в районе Никольского Донецкой области", — говорится в сообщении.

Украинский военный
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

На Запорожском направлении атаки врага в районах Малой Токмачки и Работино Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. На Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике.

В Генштабе ВСУ сообщили, что на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию. Они наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага и заставляют отходить с занимаемых позиций.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника", — говорится в сообщении.

Украинский военный
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные продолжают храбро уничтожать российских оккупантов. За минувшие сутки количество захватчиков уменьшилось примерно на 480 человек.

Также мы писали, что российские оккупанты, обороняющиеся в западной части Запорожской области, не смогли помешать украинским военным постепенно, однако уверенно продвигаться вперед. Успехи на этом направлении продолжаются с середины августа.

Добавим, на Бахмутском направлении Силы обороны Украины имеют значительные успехи. В частности, украинские защитники продолжают вытеснять российских врагов и имеют огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка.

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