Потери оккупантов на 22 сентября: новые данные Генштаба ВСУ
Украинские военные продолжают храбро уничтожать российских оккупантов. За минувшие сутки количество захватчиков уменьшилось примерно на 480 человек.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Уничтоженные оккупанты
С начала полномасштабного вторжения России в Украину было ликвидировано около 274 950 оккупантов.
За минувшие сутки враг остался без шести танков, восьми боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, четырех РСЗО и восьми БпЛА.
Общие потери оккупантов за время войны:
- личного состава — около 274 950 (+480) человек;
- танков — 4 644 (+6) единиц;
- боевых бронированных машин — 8 891 (+8) единиц;
- артиллерийских систем — 6 177 (+40) единиц;
- РСЗО — 785 (+4) единиц;
- средств ПВО — 528 (+0) единиц;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 316 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 858 (+8) единиц;
- крылатых ракет — 1517 (+38) единиц;
- кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 8 690 (+20) единиц;
- специальной техники — 912 (+1).
Напомним, российские оккупанты, которые сейчас обороняются в западной части Запорожской области, не смогли помешать украинским военным постепенно, однако уверенно продвигаться вперед. Успехи на этом направлении продолжаются с середины августа.
Также мы писали, что на западе Запорожской области россияне несут значительные потери. Только в понедельник, 18 сентября, РФ потеряла 313 человек.
Добавим, на Бахмутском направлении Силы обороны Украины имеют значительные успехи. В частности, украинские защитники продолжают вытеснять российских врагов и имеют огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка.