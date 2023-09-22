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Потери оккупантов на 22 сентября: новые данные Генштаба ВСУ

22 сентября 2023 08:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Потери оккупантов на 22 сентября: новые данные Генштаба ВСУ
Украинский военный стреляет из РСЗО "Град". Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные продолжают храбро уничтожать российских оккупантов. За минувшие сутки количество захватчиков уменьшилось примерно на 480 человек.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Уничтоженные оккупанты

С начала полномасштабного вторжения России в Украину было ликвидировано около 274 950 оккупантов.

За минувшие сутки враг остался без шести танков, восьми боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, четырех РСЗО и восьми БпЛА.

Общие потери оккупантов за время войны:

  • личного состава — около 274 950 (+480) человек;
  • танков — 4 644 (+6) единиц;
  • боевых бронированных машин — 8 891 (+8) единиц;
  • артиллерийских систем — 6 177 (+40) единиц;
  • РСЗО — 785 (+4) единиц;
  • средств ПВО — 528 (+0) единиц;
  • самолетов — 315 (+0) единиц;
  • вертолетов — 316 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 858 (+8) единиц;
  • крылатых ракет — 1517 (+38) единиц;
  • кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8 690 (+20) единиц;
  • специальной техники — 912 (+1).
Ориентировочные потери противника на 22 сентября
Примерные потери противника. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, российские оккупанты, которые сейчас обороняются в западной части Запорожской области, не смогли помешать украинским военным постепенно, однако уверенно продвигаться вперед. Успехи на этом направлении продолжаются с середины августа.

Также мы писали, что на западе Запорожской области россияне несут значительные потери. Только в понедельник, 18 сентября, РФ потеряла 313 человек.

Добавим, на Бахмутском направлении Силы обороны Украины имеют значительные успехи. В частности, украинские защитники продолжают вытеснять российских врагов и имеют огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка.

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