Потери оккупантов на 22 сентября: новые данные Генштаба ВСУ

Украинский военный стреляет из РСЗО "Град". Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo

Украинские военные продолжают храбро уничтожать российских оккупантов. За минувшие сутки количество захватчиков уменьшилось примерно на 480 человек.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину было ликвидировано около 274 950 оккупантов.

За минувшие сутки враг остался без шести танков, восьми боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, четырех РСЗО и восьми БпЛА.

Общие потери оккупантов за время войны:

личного состава — около 274 950 (+480) человек;

танков — 4 644 (+6) единиц;

боевых бронированных машин — 8 891 (+8) единиц;

артиллерийских систем — 6 177 (+40) единиц;

РСЗО — 785 (+4) единиц;

средств ПВО — 528 (+0) единиц;

самолетов — 315 (+0) единиц;

вертолетов — 316 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 858 (+8) единиц;

крылатых ракет — 1517 (+38) единиц;

кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 8 690 (+20) единиц;

специальной техники — 912 (+1).

Примерные потери противника. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, российские оккупанты, которые сейчас обороняются в западной части Запорожской области, не смогли помешать украинским военным постепенно, однако уверенно продвигаться вперед. Успехи на этом направлении продолжаются с середины августа.

Также мы писали, что на западе Запорожской области россияне несут значительные потери. Только в понедельник, 18 сентября, РФ потеряла 313 человек.

Добавим, на Бахмутском направлении Силы обороны Украины имеют значительные успехи. В частности, украинские защитники продолжают вытеснять российских врагов и имеют огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка.