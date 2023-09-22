Втрати окупантів на 22 вересня: нові дані Генштабу ЗСУ

Український військовий стріляє з РСЗВ "Град". Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo

Українські військові продовжують хоробро знищувати російських окупантів. За минулу добу кількість загарбників зменшилася приблизно на 480 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Знищені окупанти

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було ліквідовано приблизно 274 950 окупантів.

За минулу добу ворог залишився без шести танків, восьми бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, чотирьох РСЗВ та восьми БпЛА.

Загальні втрати окупантів за час війни:

особового складу — близько 274 950 (+480) осіб;

танків — 4 644 (+6) одиниць;

бойових броньованих машин — 8 891 (+8) одиниць;

артилерійських систем — 6 177 (+40) одиниць;

РСЗВ — 785 (+4) одиниць;

засобів ППО — 528 (+0) одиниць;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 858 (+8) одиниць;

крилатих ракет — 1 517 (+38) одиниць;

кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 8 690 (+20) одиниць;

спеціальної техніки — 912 (+1).

Орієнтовні втрати противника. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, російські окупанти, які наразі обороняються в західній частині Запорізької області, не змогли перешкодити українським військовим поступово, однак впевнено просуватися вперед. Успіхи на цьому напрямку тривають з середини серпня.

Також ми писали, що на заході Запорізької області росіяни несуть значні втрати. Лише у понеділок, 18 вересня, РФ втратила 313 осіб.

Додамо, на Бахмутському напрямку Сили оборони України мають значні успіхи. Зокрема, українські захисники продовжують витісняти російських ворогів та мають вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка.