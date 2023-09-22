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Тарнавский рассказал, повлияют ли погодные условия на контрнаступление ВСУ

22 сентября 2023 23:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Тарнавский рассказал, повлияют ли погодные условия на контрнаступление ВСУ
Генерал Александр Тарнавский. Фото: CNN
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Зима и погодные условия не повлияют на темпы продвижения контрнаступления ВСУ. Главный прорыв Украины еще впереди.

Об этом сообщил генерал Александр Тарнавский в интервью для издания CNN.

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"Погода может быть серьезным препятствием во время продвижения, но учитывая то, как мы двигаемся вперед, в основном без транспортных средств, я не думаю, что сильно повлияет на контрнаступление", — сказал генерал.

Он отметил, что осенние дожди могут сделать землю мокрой, что усложнит передвижение тяжелой техники. Но украинские бойцы двигаются небольшими группами и преимущественно пешком.

По словам Тарнавского, главный прорыв Украины, который будет самым большим в этом контрнаступлении, еще впереди.

"Я думаю, что это произойдет после Токмака. Сейчас они полагаются на глубину своей линии обороны там", — подчеркнул Тарнавский.

Напомним, украинская бронетехника впервые прорвалась за последнюю линию обороны РФ в Запорожье.

Также мы писали, что на Бахмутском направлении Силы обороны Украины имеют значительные успехи . В частности, украинские защитники продолжают вытеснять российских врагов и имеют огневой контроль над трассой Бахмут — Горловка.

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