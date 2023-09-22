Тарнавский рассказал, повлияют ли погодные условия на контрнаступление ВСУ

Генерал Александр Тарнавский. Фото: CNN

Зима и погодные условия не повлияют на темпы продвижения контрнаступления ВСУ. Главный прорыв Украины еще впереди.

Об этом сообщил генерал Александр Тарнавский в интервью для издания CNN.

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"Погода может быть серьезным препятствием во время продвижения, но учитывая то, как мы двигаемся вперед, в основном без транспортных средств, я не думаю, что сильно повлияет на контрнаступление", — сказал генерал.

Он отметил, что осенние дожди могут сделать землю мокрой, что усложнит передвижение тяжелой техники. Но украинские бойцы двигаются небольшими группами и преимущественно пешком.

По словам Тарнавского, главный прорыв Украины, который будет самым большим в этом контрнаступлении, еще впереди.

"Я думаю, что это произойдет после Токмака. Сейчас они полагаются на глубину своей линии обороны там", — подчеркнул Тарнавский.

Напомним, украинская бронетехника впервые прорвалась за последнюю линию обороны РФ в Запорожье.

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