На яких напрямках фронту відступає ворог: оновлені дані Генштабу на 23 вересня
Розпочалася 577 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні країни, а також наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Ситуація на фронті
В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах. Російські окупанти проводять активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку Сили оборони України успішно відбили атаки противника в районах Міньківки, Оріхово-Василівки та Григорівки Донецької області. Ворог намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, однак успіхів не мав. Українські військові продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Вони завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські воїни успішно відбили атаки російських окупантів в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області.
На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки та Красногорівки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 12 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій.
"На Запорізькому напрямку атаки ворога в районах Роботиного та Вербового Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат", — йдеться у повідомленні.
На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію. Вони завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, а також виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту та змушують відходити із займаних позицій.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу. Українські військові знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах ворога.
Нагадаємо, генерал Олександр Тарнавський повідомив, що зима та погодні умови не вплинуть на темпи просування контрнаступу ЗСУ. Головний прорив України — ще попереду.
Також ми писали, що російські окупанти, які наразі обороняються в західній частині Запорізької області, не змогли перешкодити українським військовим поступово, однак впевнено просуватися вперед. Успіхи на цьому напрямку тривають з середини серпня.
Додамо, на Бахмутському напрямку Сили оборони України мають значні успіхи. Зокрема, українські захисники продовжують витісняти російських ворогів та мають вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка.