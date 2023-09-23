Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На яких напрямках фронту відступає ворог: оновлені дані Генштабу на 23 вересня arrow

На яких напрямках фронту відступає ворог: оновлені дані Генштабу на 23 вересня

23 вересня 2023 09:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На яких напрямках фронту відступає ворог: оновлені дані Генштабу на 23 вересня
Українські військові. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Розпочалася 577 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні країни, а також наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Ситуація на фронті

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах. Російські окупанти проводять активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Український гелікоптер
Український гелікоптер. Фото: Генштаб ЗСУ

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку Сили оборони України успішно відбили атаки противника в районах Міньківки, Оріхово-Василівки та Григорівки Донецької області. Ворог намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, однак успіхів не мав. Українські військові продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Вони завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські воїни успішно відбили атаки російських окупантів в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області.

Український військовий
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки та Красногорівки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 12 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

"На Запорізькому напрямку атаки ворога в районах Роботиного та Вербового Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат", — йдеться у повідомленні.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію. Вони завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, а також виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту та змушують відходити із займаних позицій.

Українська військова техніка
Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу. Українські військові знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах ворога.

null
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
null
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, генерал Олександр Тарнавський повідомив, що зима та погодні умови не вплинуть на темпи просування контрнаступу ЗСУ. Головний прорив України — ще попереду.

Також ми писали, що російські окупанти, які наразі обороняються в західній частині Запорізької області, не змогли перешкодити українським військовим поступово, однак впевнено просуватися вперед. Успіхи на цьому напрямку тривають з середини серпня.

Додамо, на Бахмутському напрямку Сили оборони України мають значні успіхи. Зокрема, українські захисники продовжують витісняти російських ворогів та мають вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Новина з відео

12:10Ракетна загроза в Умані: як хасиди реагували на повітряну тривогу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз