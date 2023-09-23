На яких напрямках фронту відступає ворог: оновлені дані Генштабу на 23 вересня

Українські військові. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Розпочалася 577 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні країни, а також наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Ситуація на фронті

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах. Російські окупанти проводять активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Український гелікоптер. Фото: Генштаб ЗСУ

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку Сили оборони України успішно відбили атаки противника в районах Міньківки, Оріхово-Василівки та Григорівки Донецької області. Ворог намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, однак успіхів не мав. Українські військові продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Вони завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські воїни успішно відбили атаки російських окупантів в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області.

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки та Красногорівки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 12 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

"На Запорізькому напрямку атаки ворога в районах Роботиного та Вербового Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат", — йдеться у повідомленні.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію. Вони завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, а також виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту та змушують відходити із займаних позицій.

Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу. Українські військові знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах ворога.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, генерал Олександр Тарнавський повідомив, що зима та погодні умови не вплинуть на темпи просування контрнаступу ЗСУ. Головний прорив України — ще попереду.

Також ми писали, що російські окупанти, які наразі обороняються в західній частині Запорізької області, не змогли перешкодити українським військовим поступово, однак впевнено просуватися вперед. Успіхи на цьому напрямку тривають з середини серпня.

Додамо, на Бахмутському напрямку Сили оборони України мають значні успіхи. Зокрема, українські захисники продовжують витісняти російських ворогів та мають вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка.