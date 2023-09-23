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На каких направлениях фронта отступает враг: обновленные данные Генштаба на 23 сентября

23 сентября 2023 09:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На каких направлениях фронта отступает враг: обновленные данные Генштаба на 23 сентября
Украинские военные. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начались 577 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Силы обороны продолжают ведение обороны на востоке и юге страны, а также наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Российские оккупанты проводят активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Украинский вертолет
Украинский вертолет. Фото: Генштаб ВСУ

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны Украины успешно отбили атаки противника в районах Миньковки, Орехово-Васильевки и Григорьевки Донецкой области. Враг пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, однако успехов не имел. Украинские военные продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Они наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские воины успешно отразили атаки российских оккупантов в районах Авдеевки и Северного Донецкой области.

Украинский военный
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

На Марьинском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки и Красногоровки Донецкой области, где за прошедшие сутки совершил 12 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

"На Запорожском направлении атаки врага в районах Работино и Вербового Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. Наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам потери", — говорится в сообщении.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию. Они наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, а также истощают врага вдоль всей линии фронта и заставляют отходить с занимаемых позиций.

Украинская военная техника
Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают контрбатарейную борьбу. Украинские военные уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам врага.

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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, генерал Александр Тарнавский сообщил, что зима и погодные условия не повлияют на темпы продвижения контрнаступления ВСУ. Главный прорыв Украины еще впереди.

Также мы писали, что российские оккупанты, которые сейчас обороняются в западной части Запорожской области, не смогли помешать украинским военным постепенно, однако уверенно продвигаться вперед. Успехи на этом направлении продолжаются с середины августа.

Добавим, на Бахмутском направлении Силы обороны Украины имеют значительные успехи. В частности, украинские защитники продолжают вытеснять российских врагов и имеют огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка.

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