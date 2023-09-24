Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Втрати російських окупантів на 24 вересня: оновлена інформація Генштабу arrow

Втрати російських окупантів на 24 вересня: оновлена інформація Генштабу

24 вересня 2023 08:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Втрати російських окупантів на 24 вересня: оновлена інформація Генштабу
Українські військові готуються до стрільби з самохідної гаубиці. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

За минулу добу українські військові ліквідували ще приблизно 390 російських окупантів. Крім того, противник продовжує втрачати на фронті танки, засоби протиповітряної оборони, бойові броньовані машини, безпілотники та інше.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Знищені окупанти

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було знищено приблизно 275 850 загарбників.

За минулу добу ворог втратив сім танків, дві бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи та один засіб ППО.

Загальні втрати армії РФ за час війни:

  • особового складу — близько 275 850 (+390) осіб;
  • танків — 4 662 (+7) одиниці;
  • бойових броньованих машин — 8 914 (+2) одиниць;
  • артилерійських систем — 6 233 (+23) одиниці;
  • РСЗВ — 789 (+0) одиниць;
  • засобів ППО — 531 (+1) одиниці;
  • літаків — 315 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 888 (+21) одиниці;
  • крилатих ракет — 1 518 (+0) одиниць;
  • кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 8 734 (+18) одиниць;
  • спеціальної техніки — 914 (+2).
Орієнтовні втрати російських окупантів на 24 вересня
Орієнтовні втрати противника на 24 вересня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, розпочалася 578 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Бійці ЗСУ продовжують успішно бити по російських окупантів. Ворог щодня втрачає важливу техніку та особовий склад.

Також ми писали, що Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах

Додамо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів про поточну ситуацію на фронті та спрогнозував майбутній розвиток подій. Він також назвав проблему, яку потрібно вирішити ЗСУ, щоб перевершувати війська Росії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз