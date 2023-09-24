Втрати російських окупантів на 24 вересня: оновлена інформація Генштабу

Українські військові готуються до стрільби з самохідної гаубиці. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

За минулу добу українські військові ліквідували ще приблизно 390 російських окупантів. Крім того, противник продовжує втрачати на фронті танки, засоби протиповітряної оборони, бойові броньовані машини, безпілотники та інше.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Знищені окупанти

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було знищено приблизно 275 850 загарбників.

За минулу добу ворог втратив сім танків, дві бойові броньовані машини, 23 артилерійські системи та один засіб ППО.

Загальні втрати армії РФ за час війни:

особового складу — близько 275 850 (+390) осіб;

танків — 4 662 (+7) одиниці;

бойових броньованих машин — 8 914 (+2) одиниць;

артилерійських систем — 6 233 (+23) одиниці;

РСЗВ — 789 (+0) одиниць;

засобів ППО — 531 (+1) одиниці;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 888 (+21) одиниці;

крилатих ракет — 1 518 (+0) одиниць;

кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 8 734 (+18) одиниць;

спеціальної техніки — 914 (+2).

Орієнтовні втрати противника на 24 вересня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, розпочалася 578 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Бійці ЗСУ продовжують успішно бити по російських окупантів. Ворог щодня втрачає важливу техніку та особовий склад.

Також ми писали, що Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах

Додамо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів про поточну ситуацію на фронті та спрогнозував майбутній розвиток подій. Він також назвав проблему, яку потрібно вирішити ЗСУ, щоб перевершувати війська Росії.