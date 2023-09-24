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Украинские защитники "перерезают" логистику оккупантов на Бахмутском направлении

24 сентября 2023 18:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украинские защитники "перерезают" логистику оккупантов на Бахмутском направлении
Вооруженные силы Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Оборонительные силы Украины активизировали свои действия с целью нарушения логистических маршрутов противника в районе Бахмута. Одна из ключевых дорог уже находится под прицелом украинских военных.

Об этом сообщил главы пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

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По словам Евлаша, один из маршрутов, дорога Бахмут — Горловка, находящаяся в трех километрах от линии столкновения, уже попадает в радиус действия украинской артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.

Также Евлаш уточнил, что у российских оккупантов имеются и другие логистические пути, обеспечивающие поддержку группировки в Бахмуте, в частности, дороги, идущие с оккупированных территорий.

Он добавил, что украинские войска продолжают блокировать эти маршруты и будут продолжать это делать в дальнейшем, стремясь максимально усложнить снабжение российской группировки и причинить ей значительные потери в районе Бахмута.

Напомним, что российские военнослужащие переодеваются в военную форму ВСУ и участвуют в боевых действиях на Купянском направлении. Это является частью их стратегии нарушать установленные правила ведения войны, с тем чтобы продвинуться вперед.

Также мы сообщали, что за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще около 390 российских оккупантов. Кроме того, противник продолжает терять на фронте танки, средства противовоздушной обороны, боевые бронированные машины, беспилотники и прочее.

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