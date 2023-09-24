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Оккупанты на Купянском направлении переодеваются в форму ВСУ

24 сентября 2023 16:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оккупанты на Купянском направлении переодеваются в форму ВСУ
Российские солдаты. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские военнослужащие переодеваются в военную форму ВСУ и участвуют в боевых действиях на Купянском направлении. Это является частью их стратегии нарушать установленные правила ведения войны, с тем чтобы продвинуться вперед.
 

Об этом сообщил представитель Оборонительных Сил Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

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"Российские военные продолжают цинично нарушать установленные нормы ведения боевых действий. Помимо постоянных атак на мирное население, отмечены случаи, когда противник переодевается в украинскую военную форму для осуществления боевых операций в таком виде", — сказал Штупун.

Также Штупун отметил, что помимо нарушения военных норм, российская сторона продолжает осуществлять атаки на мирное население. Этот подход особенно проявляется в штурмах, которые российская сторона проводит для демонстрации каких-то результатов своим высшим командованием, несмотря на их отсутствие.

Особенно остро ситуация обстоит в районе Авдеевки, где вражеская авиация активно атакует позиции в области Работиного и Вербового. Но, несмотря на попытки окружения, украинские военные уверенно удерживают свои позиции и даже осуществляют небольшие наступательные действия.

В районе Победы также отмечены попытки вражеских сил продвинуться, но, за последние сутки зарегистрировано десять неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с их позиций. 

Напомним, что российские оккупанты назначили председателей так называемых "ДНР" и "ЛНР". Фейковыми республиками будут "управлять" Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Также мы сообщали, что за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще около 390 российских оккупантов. Кроме того, противник продолжает терять на фронте танки, средства противовоздушной обороны, боевые бронированные машины, беспилотники и прочее.

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