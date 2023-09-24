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Окупанти на Куп'янському напрямку перевдягаються у форму ЗСУ

24 вересня 2023 16:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Окупанти на Куп'янському напрямку перевдягаються у форму ЗСУ
Російські солдати. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські військовослужбовці перевдягаються у військову форму ЗСУ та беруть участь у бойових діях на Куп'янському напрямку. Це є частиною їхньої стратегії порушувати встановлені правила ведення війни, щоб просунутися вперед.

Про це повідомив представник Оборонних Сил Таврійського спрямування Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

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"Російські військові продовжують цинічно порушувати встановлені норми ведення бойових дій. Крім постійних атак на мирне населення, відмічені випадки, коли противник перевдягається в українську військову форму для здійснення бойових операцій у такому вигляді", — сказав Штупун.

Також Штупун зазначив, що окрім порушення військових норм, російська сторона продовжує здійснювати атаки на мирне населення. Цей підхід особливо проявляється у штурмах, які російська сторона проводить для демонстрації якихось результатів своїм вищим командуванням, попри їхню відсутність.

Особливо гостро ситуація в районі Авдіївки, де ворожа авіація активно атакує позиції в області Роботиного та Вербового. Але попри спроби оточення, українські військові впевнено утримують свої позиції й навіть здійснюють невеликі наступальні дії.

У районі Перемоги також відзначені спроби ворожих сил просунутися, але за останню добу зареєстровано десять невдалих спроб витіснити українські підрозділи з їхніх позицій.

Нагадаємо, що російські окупанти призначили голів так званих "ДНР" та "ЛНР". Фейковими республіками "керуватимуть" Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Також ми повідомляли, що минулої доби українські військові ліквідували ще близько 390 російських окупантів. Крім того, противник продовжує втрачати на фронті танки, засоби протиповітряної оборони, бойові броньовані машини, безпілотники та інше.

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