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Оккупанты назначили глав так называемых "ДНР" и "ЛНР"

24 сентября 2023 13:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты назначили глав так называемых "ДНР" и "ЛНР"
Глава "ДНР" Денис Пушилин и руководитель "ЛНР" Леонид Пасечник. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты назначили председателей так называемых "ДНР" и "ЛНР". Фейковыми республиками будут "управлять" Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Об этом Денис Пушилин и Леонид Пасечник сообщили в своих каналах в Telegram.

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Назначение глав так называемых "ДНР" и "ЛНР"

Пасечник стал так называемым главой "ЛНР" в 2018 году, а Пушилин — в "ДНР" еще в 2015 году. Теперь российские оккупанты решили "узаконить" их полномочия на временно оккупированных территориях Украины после фейковых выборов.

Глава "ЛНР" Леонид Пасечник
Глава "ЛНР" Леонид Пасечник. Фото: t.me/glava_lnr_info
Глава "ДНР" и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Глава "ДНР" и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Фото: t.me/a_beglov

Напомним, бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин стал "сенатором" на временно оккупированных территориях Запорожской области. Случилось это вчера, 23 сентября.

Также мы писали, что организованную российскими оккупантами "Херсонскую областную думу" возглавил известный коллаборант Владимир Сальдо. Теперь он председательствует над другими предателями Херсонской области.

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