Вислужився перед Путіним: в РФ Сальдо обрали "головою" окупованої Херсонщини

Сальдо складає "присягу". Фото: Telegram

Організовану російськими окупантами "Херсонську обласну думу" очолив відомий колаборант Володимир Сальдо. Тепер він головує над іншими зрадниками на Херсонщині.

Про це сам зрадник написав на своїй сторніці у Telegram.

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"Набрав більшість голосів від встановленої кількості депутатів Херсонської обласної думи — Сальдо Володимир Васильович (т.в.о. губернатора, "Єдина Росія")", — оголосила представник парламенту.

Порядок обрання Сальдо було затверджено на першому засіданні "думи" у середу. Відповідно до нього, президент РФ представляє кандидатури на розгляд парламенту. Глава регіону обирається на п’ять років.

Кандидатів презентував перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Крім Сальдо, на посаду претендували бізнесмен Іван Шумаков (ЛДПР) та працівник обласної адміністрації Ігор Щепелін ("Справедлива Росія — Патріоти — За правду").

Після обрання Сальдо відбулася процедура його вступу на посаду із складання присяги.

"Клянуся при здійсненні повноважень губернатора Херсонської області правильно служити народу Херсонської області, дотримуватися Конституції РФ і федеральних законів, статуту і законів Херсонської області", — заявив той, хто один раз вже порушив присягу. У 2012 році Сальдо присягав народу України як нардеп.

Звернення Сальдо після обрання. Фото: Скриншот

Становлення колаборанта

До повномасштабного вторгнення РФ Володимир Сальдо заявляв, що виступає проти створення "Херсонської народної республіки" і підтримує цілісність України. Проте після початку повномасштабного вторгнення військ РФ він швидко "перевзувся" і був призначений "т.в.о. губернатора" Херсонської області 4 жовтня 2022 року. До цього після початку війни і до "референдуму" він очолював окупаційну адміністрацію регіону.

У період його діяльності, як очільника окупаційної влади, повідомлялося про госпіталізацію Сальдо. Він був відсутній з 4 серпня до 19 вересня 2022 року. Міноборони РФ заявляло про проведення розслідування застосування щодо нього бойових отруйних речовин.

Раніше ми розповідали, нещодавно зрадник України Володимир Сальдо заявив, що російська ППО нібито збила 12 ракет Storm Shadow. За його розповідями, ЗСУ атакували залізницю в Криму.

Нагадуємо, що у ніч на 22 червня в Джанкої стався підрив Чонгарського мосту. Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо назвав це "варварським актом київського режиму".