Выслужился перед Путиным: в РФ Сальдо избрали "председателем" оккупированной Херсонщины

Сальдо приносит "присягу". Фото: Telegram

Организованную российскими оккупантами "Херсонскую областную думу" возглавил известный коллаборант Владимир Сальдо. Теперь он председательствует над другими предателями Херсонской области.

Об этом сам предатель написал на своей странице в Telegram.

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"Набрал большинство голосов от установленного количества депутатов Херсонской областной думы — Сальдо Владимир Васильевич (в.и.о. губернатора, "Единая Россия")" , — объявила представитель парламента.

Порядок избрания Сальдо был утвержден на первом заседании "думы" в среду. Согласно ему президент РФ представляет кандидатуры на рассмотрение парламента. Глава региона избирается на пять лет.

Кандидатов представил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Кроме Сальдо на должность претендовали бизнесмен Иван Шумаков (ЛДПР) и работник областной администрации Игорь Щепелин ("Справедливая Россия — Патриоты — За правду").

После избрания Сальдо состоялась процедура его вступления в должность по присяге.

"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Херсонской области правильно служить народу Херсонской области, соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, устав и законы Херсонской области", — заявил тот, кто однажды уже нарушил присягу. В 2012 году Сальдо присягал народу Украины как нардеп.

Обращение Сальдо после избрания. Фото: Скриншот

Становление коллаборанта

До полномасштабного вторжения РФ Владимир Сальдо заявлял, что выступает против создания "Херсонской народной республики" и поддерживает целостность Украины. Однако после начала полномасштабного вторжения войск РФ он быстро "переобулся" и был назначен "в.и.о. губернатора" Херсонской области 4 октября 2022 года. До этого после начала войны и до "референдума" он возглавлял оккупационную администрацию региона.

В период его деятельности, как главы оккупационных властей, сообщалось о госпитализации Сальдо. Он отсутствовал с 4 августа по 19 сентября 2022 года. Минобороны РФ заявляло о проведении расследования применения к нему боевых отравляющих веществ.

Ранее мы рассказывали, что недавно предатель Украины Владимир Сальдо заявил, что российская ПВО якобы сбила 12 ракет Storm Shadow. По его рассказам, ВСУ атаковали железную дорогу в Крыму.

Напомним, что в ночь на 22 июня в Джанкое произошел подрыв Чонгарского моста. Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо назвал это "варварским актом киевского режима".