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Окупанти призначили голів так званих "ДНР" та "ЛНР"

24 вересня 2023 13:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти призначили голів так званих "ДНР" та "ЛНР"
Голова "ДНР" Денис Пушилін та очільник "ЛНР" Леонід Пасічник. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти призначили голів так званих "ДНР" та "ЛНР". Фейковими республіками будуть "керувати" Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Про це Денис Пушилін та Леонід Пасічник повідомили в своїх каналах у Telegram.

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Призначення голів так званих "ДНР" та "ЛНР"

Пасічник став так званим головою "ЛНР" у 2018 році, а Пушилін — у "ДНР" ще у 2015 році. Тепер російські окупанти вирішили "узаконити" їх повноваження на тимчасово окупованих територіях України після фейкових виборів.

Очільник "ЛНР" Леонід Пасічник
Очільник "ЛНР" Леонід Пасічник. Фото: t.me/glava_lnr_info
Голова "ДНР" та губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов
Голова "ДНР" та губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов. Фото: t.me/a_beglov

Нагадаємо, колишній голова Роскосмосу Дмитро Рогозін став "сенатором" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Сталося це вчора, 23 вересня.

Також ми писали, що організовану російськими окупантами "Херсонську обласну думу" очолив відомий колаборант Володимир Сальдо. Тепер він головує над іншими зрадниками на Херсонщині.

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