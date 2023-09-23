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Рогозіна призначили "сенатором" окупованої території Запорізької області

23 вересня 2023 17:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Рогозіна призначили "сенатором" окупованої території Запорізької області
Колишній голова Роскосмосу Дмитро Рогозін. Фото: TASS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Колишній голова Роскосмосу Дмитро Рогозін став "сенатором" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Сталося це сьогодні, 23 вересня.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

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"Для мене честь захищати інтереси Запорізької області та загалом Новоросії", — зазначив він.

Взяв монолог Тараса Бульби

Своєю чергою, у пропагандистському виданні "Блокнот Россия" опублікували його промову, в якій він використав монолог Тараса Бульби з однойменної повісті українського письменника Миколи Гоголя.

"Цей монолог Тараса Бульба я записав 19 березня 2022 року. Півтора року тому, наче знав, що доля мене скерує працювати і воювати за Батьківщину на Запорізьку землю, де я провів своє дитинство. Підпишуся під кожним словом цього великого російського письменника і його героя — легендарного отамана запорізьких російських козаків", — зазначив він, назвавши Гоголя "російським" письменником та козаків теж "російськими". 

Чергові нісенітниці

Цю промову він присвятив так званому "товариству".

У виданні додають, що Рогозін є "першим у країні і, можливо, у світі сенатором, який реально воює і зі зброєю в руках захищає свій регіон".

"Відразу після висунення його кандидатури до Ради Федерації він зі своїми бойовими товаришами виїхав на передову Запорізького фронту", — написали чергову маячню російські пропагандисти. 

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що після так званих виборів окупанти забули про свої обіцянки. Ба більше, на захоплених територіях вони почали хвилю мобілізації.

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