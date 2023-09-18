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У Росії обирають "сенатора" для окупованої частини Запорізької області

18 вересня 2023 11:07
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У Росії обирають "сенатора" для окупованої частини Запорізької області
Колишній гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Окупанти планують поставити сенатором тимчасово окупованої Запорізької області ексдиректора "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна. Рішення про призначення сенаторів може бути ухвалене вже цього тижня.

Про це повідомляють росЗМІ. 

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У Росії стверджують, що Дмитро Рогозін давно "демонстрував бажання працювати в нових регіонах" і розглядається як кандидат на заміну нинішнього члена Ради Федерації від Запорізької області Дмитра Ворони. Рішення про призначення сенаторів може бути ухвалене вже цього тижня.

При цьому Рогозін не єдина кандидатура, яку розглядають на посаду сенатора. Також на цю посаду можуть висунути члена головної ради окупаційної адміністрації Запорізької області Володимира Рогова.

Що відомо про Рогозіна

У 2018-2022 роках Рогозін очолював держкорпорацію "Роскосмос". Після звільнення восени Рогозін заявив, що вирушає до зони бойових дій в Україні, де планує надавати військово-технічну допомогу російським підрозділам та очолив групу військових радників "Царські вовки". 

Проте 21 грудня в окупованому Донецьку потрапило під обстріл кафе "Шеш-Беш", у якому на цей момент він саме відзначав свій день народження і був поранений.

Своєю чергою у Державній прикордонній службі України заявили, що поранення Рогозіна є своєрідним "повідомленням" про незаконний перетин кордону.

Нагадаємо, нещодавно гауляйтер та нардеп-зрадник Євген Балицький заявив, що проведення референдуму у Запорізькій області переноситься. Проте він заявив, що всі необхідні інструменти для його проведення вже є. 

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