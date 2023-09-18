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В России выбирают "сенатора" для оккупированной части Запорожской области

18 сентября 2023 11:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В России выбирают "сенатора" для оккупированной части Запорожской области
Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Оккупанты планируют поставить сенатором временно оккупированной Запорожской области экс-директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Решение о назначении сенаторов может быть принято уже на этой неделе.

Об этом сообщают росСМИ.

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В России утверждают, что Дмитрий Рогозин давно "демонстрировал желание работать в новых регионах" и рассматривается как кандидат взамен нынешнего члена Совета Федерации от Запорожской области Дмитрия Ворона. Решение о назначении сенаторов может быть принято уже на этой неделе.

При этом Рогозин не единственная кандидатура, которую рассматривают на должность сенатора. Также на эту должность могут быть выдвинуты член главного совета оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Что известно о Рогозине

В 2018-2022 годах Рогозин возглавлял госкорпорацию "Роскосмос". После освобождения осенью Рогозин заявил, что отправляется в зону боевых действий в Украине, где планирует оказывать военно-техническую помощь российским подразделениям и возглавил группу военных советников "Царские волки".

Однако 21 декабря в оккупированном Донецке попало под обстрел кафе "Шеш-Беш", в котором к этому моменту он как раз отмечал свой день рождения и был ранен.

В свою очередь в Государственной пограничной службе Украины заявили, что ранение Рогозина является своеобразным "сообщением" о незаконном пересечении границы.

Напомним, недавно гауляйтер и нардеп-изменник Евгений Балицкий заявил, что проведение референдума в Запорожской области переносится. Однако он заявил, что все необходимые инструменты для его проведения уже есть.

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