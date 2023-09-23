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Рогозина назначили "сенатором" оккупированной территории Запорожской области

23 сентября 2023 17:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Рогозина назначили "сенатором" оккупированной территории Запорожской области
Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Фото: TASS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин стал "сенатором" на временно оккупированных территориях Запорожской области. Случилось это сегодня, 23 сентября.

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

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"Для меня честь защищать интересы Запорожской области и вообще Новороссии", — отметил он.

Взял монолог Тараса Бульбы

В свою очередь в пропагандистском издании "Блокнот Россия" опубликовали его речь, в которой он использовал монолог Тараса Бульбы из одноименной повести украинского писателя Николая Гоголя.

"Этот монолог Тараса Бульбы я записал 19 марта 2022 года. Полтора года назад, словно знал, что судьба меня направит работать и воевать за Родину на Запорожскую землю, где я провел свое детство. Подпишусь под каждым словом этого великого русского писателя и его героя, легендарного атамана запорожских русских казаков", — отметил он, назвав Гоголя "русским" писателем и казаков тоже "русскими".

Очередная чепуха

Эту речь он посвятил так называемому "обществу".

В издании добавляют, что Рогозин является "первым в стране и, возможно, в мире реально воюющим сенатором и с оружием в руках, защищающим свой регион".

"Сразу после выдвижения его кандидатуры в Совет Федерации он со своими боевыми товарищами уехал на передовую Запорожского фронта", — написали очередной бред российские пропагандисты.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что после так называемых выборов оккупанты забыли о своих обещаниях. Более того, на захваченных территориях они начали волну мобилизации.

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