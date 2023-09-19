Обіцянкам кінець: на Луганщині окупанти розпочали мобілізацію після виборів

Російські солдати заряджають снаряд. Фото: t.me/luhanskaVTSA

Голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що після так званих виборів окупанти забули про свої обіцянки. Щобільше, на захоплених територіях вони почали хвилю мобілізації.

Про це Лисогор повідомив у Telegram.

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Глава Луганської ОВА повідомив, що після того, як пройшли так звані "перші вибори", кількість гостей зменшилася й обіцянки були забуті.

У Сєвєродонецькому районі окупанти протягом року збирали інформацію про зруйноване майно для можливої компенсації.

Однак попри очікування, мешканці так і не отримали обіцяних коштів. Ще минулої зими їм було повідомлено про нестачу необхідних грошей для компенсації. Місцеві жителі зазначають, що навіть комісія з огляду будівель не приходить на місце.

До того ж почалася хвиля прихованої мобілізації на окупованих територіях.

Лисогор уточнив, що у Половинкиному на Старобільщині, як і в низці інших населених пунктів, активно діють мобільні команди військових комісаріатів.

Інформація про чоловіків, які проживають на території, була оновлена, що дозволяє точніше визначити їх місцеперебування.

Повідомлення Артема Лисогора. Фото: скриншот

Повідомлення Артема Лисогора. Фото: скриншот

Нагадаємо, що російські окупаційні війська щодня зазнають значних втрат як у живій силі, так і в техніці. Тепер вони вирішили, що можуть відбирати громадянську техніку на окупованих територіях та віддавати її армії.