Обіцянкам кінець: на Луганщині окупанти розпочали мобілізацію після виборів
Голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що після так званих виборів окупанти забули про свої обіцянки. Щобільше, на захоплених територіях вони почали хвилю мобілізації.
Про це Лисогор повідомив у Telegram.
Мобілізація на окупованій частині Луганської області
Глава Луганської ОВА повідомив, що після того, як пройшли так звані "перші вибори", кількість гостей зменшилася й обіцянки були забуті.
У Сєвєродонецькому районі окупанти протягом року збирали інформацію про зруйноване майно для можливої компенсації.
Однак попри очікування, мешканці так і не отримали обіцяних коштів. Ще минулої зими їм було повідомлено про нестачу необхідних грошей для компенсації. Місцеві жителі зазначають, що навіть комісія з огляду будівель не приходить на місце.
До того ж почалася хвиля прихованої мобілізації на окупованих територіях.
Лисогор уточнив, що у Половинкиному на Старобільщині, як і в низці інших населених пунктів, активно діють мобільні команди військових комісаріатів.
Інформація про чоловіків, які проживають на території, була оновлена, що дозволяє точніше визначити їх місцеперебування.
Нагадаємо, що російські окупаційні війська щодня зазнають значних втрат як у живій силі, так і в техніці. Тепер вони вирішили, що можуть відбирати громадянську техніку на окупованих територіях та віддавати її армії.