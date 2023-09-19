Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Обіцянкам кінець: на Луганщині окупанти розпочали мобілізацію після виборів arrow

Обіцянкам кінець: на Луганщині окупанти розпочали мобілізацію після виборів

19 вересня 2023 10:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обіцянкам кінець: на Луганщині окупанти розпочали мобілізацію після виборів
Російські солдати заряджають снаряд. Фото: t.me/luhanskaVTSA
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що після так званих виборів окупанти забули про свої обіцянки. Щобільше, на захоплених територіях вони почали хвилю мобілізації.

Про це Лисогор повідомив у Telegram.

Читайте також:

Мобілізація на окупованій частині Луганської області

Глава Луганської ОВА повідомив, що після того, як пройшли так звані "перші вибори", кількість гостей зменшилася й обіцянки були забуті.

У Сєвєродонецькому районі окупанти протягом року збирали інформацію про зруйноване майно для можливої компенсації.

Однак попри очікування, мешканці так і не отримали обіцяних коштів. Ще минулої зими їм було повідомлено про нестачу необхідних грошей для компенсації. Місцеві жителі зазначають, що навіть комісія з огляду будівель не приходить на місце.

До того ж почалася хвиля прихованої мобілізації на окупованих територіях.

Лисогор уточнив, що у Половинкиному на Старобільщині, як і в низці інших населених пунктів, активно діють мобільні команди військових комісаріатів.

Інформація про чоловіків, які проживають на території, була оновлена, що дозволяє точніше визначити їх місцеперебування.

скріншот
Повідомлення Артема Лисогора. Фото: скриншот
скріншот
Повідомлення Артема Лисогора. Фото: скриншот

Нагадаємо, що російські окупаційні війська щодня зазнають значних втрат як у живій силі, так і в техніці. Тепер вони вирішили, що можуть відбирати громадянську техніку на окупованих територіях та віддавати її армії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Перший для Умєрова: чого чекати від 15-го Рамштайна

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз