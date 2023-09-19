Обещаниям конец: в Луганской области оккупанты начали мобилизацию после выборов

Российские солдаты заряжают снаряд. Фото: t.me/luhanskaVTSA

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что после так называемых выборов оккупанты забыли про свои обещания. Более того, на захваченных территориях они начали волну мобилизации.

Об этом Лысогор сообщил в Telegram.

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Глава Луганской ОВА сообщил, что после того как прошли так называемые "первые выборы", количество гостей уменьшилось и обещания были забыты.

В Северодонецком районе оккупанты в течение года собирали информацию о разрушенном имуществе для возможной компенсации.

Однако несмотря на ожидания, жители так и не получили обещанных средств. Еще в прошлую зиму им было сообщено о недостатке необходимых денег для компенсации. Местные жители отмечают, что даже комиссия по осмотру зданий не приходит на место.

К тому же началась волна скрытой мобилизации на оккупированных территориях.

Лысогор уточнил, что в Половинкино на Старобельщине, как и в ряде других населенных пунктов, активно действуют мобильные команды военных комиссариатов.

Информация о мужчинах, проживающих на территории, была обновлена, что позволяет точнее определить их местонахождение.

Сообщение Артема Лысогора. Фото: скриншот

Сообщение Артема Лысогора. Фото: скриншот

Напомним, что российские оккупационные войска ежедневно несут значительные потери как в живой силе, так и в технике. Теперь они решили, что могут отбирать гражданскую технику на оккупированных территориях и отдавать ее армии.