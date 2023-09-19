Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Обещаниям конец: в Луганской области оккупанты начали мобилизацию после выборов arrow

Обещаниям конец: в Луганской области оккупанты начали мобилизацию после выборов

19 сентября 2023 10:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обещаниям конец: в Луганской области оккупанты начали мобилизацию после выборов
Российские солдаты заряжают снаряд. Фото: t.me/luhanskaVTSA
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что после так называемых выборов оккупанты забыли про свои обещания. Более того, на захваченных территориях они начали волну мобилизации.

Об этом Лысогор сообщил в Telegram.

Читайте также:

Мобилизация на оккупированной части Луганской области

Глава Луганской ОВА сообщил, что после того как прошли так называемые "первые выборы", количество гостей уменьшилось и обещания были забыты.

В Северодонецком районе оккупанты в течение года собирали информацию о разрушенном имуществе для возможной компенсации.

Однако несмотря на ожидания, жители так и не получили обещанных средств. Еще в прошлую зиму им было сообщено о недостатке необходимых денег для компенсации. Местные жители отмечают, что даже комиссия по осмотру зданий не приходит на место.

К тому же началась волна скрытой мобилизации на оккупированных территориях.

Лысогор уточнил, что в Половинкино на Старобельщине, как и в ряде других населенных пунктов, активно действуют мобильные команды военных комиссариатов.

Информация о мужчинах, проживающих на территории, была обновлена, что позволяет точнее определить их местонахождение.

скриншот
Сообщение Артема Лысогора. Фото: скриншот
скриншот
Сообщение Артема Лысогора. Фото: скриншот

Напомним, что российские оккупационные войска ежедневно несут значительные потери как в живой силе, так и в технике. Теперь они решили, что могут отбирать гражданскую технику на оккупированных территориях и отдавать ее армии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Первый для Умерова: чего ждать от 15-го Рамштайна

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз