Обещаниям конец: в Луганской области оккупанты начали мобилизацию после выборов
Глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что после так называемых выборов оккупанты забыли про свои обещания. Более того, на захваченных территориях они начали волну мобилизации.
Об этом Лысогор сообщил в Telegram.
Мобилизация на оккупированной части Луганской области
Глава Луганской ОВА сообщил, что после того как прошли так называемые "первые выборы", количество гостей уменьшилось и обещания были забыты.
В Северодонецком районе оккупанты в течение года собирали информацию о разрушенном имуществе для возможной компенсации.
Однако несмотря на ожидания, жители так и не получили обещанных средств. Еще в прошлую зиму им было сообщено о недостатке необходимых денег для компенсации. Местные жители отмечают, что даже комиссия по осмотру зданий не приходит на место.
К тому же началась волна скрытой мобилизации на оккупированных территориях.
Лысогор уточнил, что в Половинкино на Старобельщине, как и в ряде других населенных пунктов, активно действуют мобильные команды военных комиссариатов.
Информация о мужчинах, проживающих на территории, была обновлена, что позволяет точнее определить их местонахождение.
Напомним, что российские оккупационные войска ежедневно несут значительные потери как в живой силе, так и в технике. Теперь они решили, что могут отбирать гражданскую технику на оккупированных территориях и отдавать ее армии.