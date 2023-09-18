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Оккупанты изымают технику у предприятий для своей армии, — Сопротивление

18 сентября 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Оккупанты изымают технику у предприятий для своей армии, — Сопротивление
Военные РФ. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Российские оккупационные войска ежедневно несут значительные потери как в живой силе, так и в технике. Теперь они решили, что могут отбирать гражданскую технику на оккупированных территориях и отдавать ее армии.

Об этом пишет Центр Национального сопротивления.

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Сообщается, что враг пытается отобрать технику на ТОТ Украины, чтобы как можно скорее передать ее в подразделения. Для этого он создал так называемые военные комиссариаты.

"Военно-промышленный комплекс оккупантов не успевает продуцировать и восстанавливать технику заложенную еще в советские времена на базах хранения, поэтому все чаще, россияне изымают гражданскую технику у предприятий на нужды своего войска", — говорится в сообщении.

В частности, стало известно, что созданные оккупантами "военные комиссариаты" на ТОТ Донецкой и Луганской областей начали процесс учета и изъятия у предприятий угольной промышленности автобусов и грузовиков в пользу оккупационных войск.

Напомним, благодаря последним успехам Службы безопасности и Сил обороны Украины на фронте обменный фонд ежедневно пополняется десятками российских оккупантов. Среди них есть те, кто сдается добровольно.

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