Оккупанты изымают технику у предприятий для своей армии, — Сопротивление

Военные РФ. Фото: российские СМИ

Российские оккупационные войска ежедневно несут значительные потери как в живой силе, так и в технике. Теперь они решили, что могут отбирать гражданскую технику на оккупированных территориях и отдавать ее армии.

Об этом пишет Центр Национального сопротивления.

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Сообщается, что враг пытается отобрать технику на ТОТ Украины, чтобы как можно скорее передать ее в подразделения. Для этого он создал так называемые военные комиссариаты.

"Военно-промышленный комплекс оккупантов не успевает продуцировать и восстанавливать технику заложенную еще в советские времена на базах хранения, поэтому все чаще, россияне изымают гражданскую технику у предприятий на нужды своего войска", — говорится в сообщении.

В частности, стало известно, что созданные оккупантами "военные комиссариаты" на ТОТ Донецкой и Луганской областей начали процесс учета и изъятия у предприятий угольной промышленности автобусов и грузовиков в пользу оккупационных войск.

Напомним, благодаря последним успехам Службы безопасности и Сил обороны Украины на фронте обменный фонд ежедневно пополняется десятками российских оккупантов. Среди них есть те, кто сдается добровольно.