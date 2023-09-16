"Солянка" окупантів: які підрозділи РФ воювали в Андріївці

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Пресофіцер третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін розповів про "солянку" російських підрозділів, які воювали в звільненій Андріївці Донецької області. За його словами, серед окупантів були мобілізовані, "Ахмат" та ув'язнені.

Про це Олександр Бородін розповів в ефірі телемарафону.

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За словами Бородіна, відчутно, що в росіян немає можливості поставити монолітну бригаду — однаково підготовлених злагоджених людей.

"Це були і добровольці, і "Ахмат", і мобілізовані, і зеки, і 72-га бригада. Це не дає їм переваг, бо це незлагоджені підрозділи, які між собою дуже погано комунікують", — наголосив він.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 вересня, третя окрема штурмова бригада звільнила Андріївку Донецької області. 72-га ОМСБр РФ розбита вщент.

Також ми писали, що пресофіцер третьої ОШБр Олександр Бородін розповів, що внаслідок жорстких бойових дій населений пункт повністю знищений.

Додамо, бійці третьої ОШБр показали унікальні кадри, як звільняли Андріївку на Донеччині.