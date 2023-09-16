"Солянка" оккупантов: какие подразделения РФ воевали в Андреевке

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Пресс-офицер третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин рассказал о "солянке" российских подразделений, воевавших в освобожденной Андреевке Донецкой области. По его словам, среди оккупантов были мобилизованные, "Ахмат" и заключенные.

Об этом Александр Бородин рассказал в эфире телемарафона.

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По словам Бородина, ощутимо, что у россиян нет возможности поставить монолитную бригаду — одинаково подготовленных слаженных людей.

"Это были и добровольцы, и "Ахмат", и мобилизованные, и зэки, и 72-я бригада. Это не дает им преимуществ, потому что это неслаженные подразделения, которые между собой очень плохо общаются", — подчеркнул он.

Напомним, в пятницу, 15 сентября, третья отдельная штурмовая бригада освободила Андреевку Донецкой области. 72-я ОМСБр РФ разбита вдребезги

Также мы писали, что пресс-офицер третьей ОШБр Александр Бородин рассказал, что в результате жестких боевых действий населенный пункт полностью уничтожен.

Добавим, бойцы третьей ОШБр показали уникальные кадры, как освобождали Андреевку в Донецкой области.