Окупанти вилучають техніку у підприємств для свого війська, —Спротив

Військові РФ. Фото: російські ЗМІ

Російські окупаційні війська щодня зазнають значних втрат як у живій силі, так і в техніці. Тепер вони вирішили, що можуть відбирати цивільну техніку на окупованих територіях і віддавати її війську.

Про це пише Центр Національного спротиву.

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Повідомляється, що ворог намагається відібрати техніку на ТОТ України аби якомога швидше передати її у підрозділи. Для цього росіяни утворили так звані військові комісаріати.

"Військово-промисловий комплекс окупантів не встигає продукувати та відновлювати техніку закладену ще у радянські часи на базах зберігання, тому все частіше, росіяни вилучають цивільну техніку у підприємств на потреби свого війська", — йдеться в повідомленні.

Зокрема стало відомо, що утворені окупантами "військові комісаріати" на ТОТ Донецької та Луганської областей розпочали процес обліку та вилучення у підприємств вугільної промисловості автобусів та вантажівок на користь окупаційних військ.

Нагадаємо, завдяки останнім успіхам Служби безпеки й Сил оборони України на фронті обмінний фонд щодня поповнюється десятками російських окупантів. Серед них є ті, хто здається добровільно.