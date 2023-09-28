Потери оккупантов на 28 сентября: обновленные данные Генштаба
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 330 российских оккупантов. Вдобавок противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы, танки и БпЛА.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Ликвидированные оккупанты за предыдущие сутки
За прошедшие сутки оккупационная армия уменьшилась на 330 человек. Кроме того, захватчики потеряли четыре танка, 12 бронемашин, 38 артиллерийских систем, девять БпЛА и другой техники.
Общие потери оккупантов за время войны
С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:
- личного состава — около 277 320 (+330) человек;
- танков — 4 679 (+4) единицы;
- боевых бронированных машин — 8 962 (+12) единиц;
- артиллерийских систем — 6 375 (+38) единиц;
- РСЗО — 793 (+1) единица;
- средств ПВО — 535 (+1) единица;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 316 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 957 (+9) единиц;
- крылатых ракет — 1 529 (+0) единиц;
- кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 8 815 (+23) единицы;
- специальной техники — 929 (+2) единицы.
Напомним, что Оборонные силы Украины активизировали свои действия по нарушению логистических маршрутов противника в районе Бахмута. Одна из ключевых дорог уже находится под прицелом украинских военных.
Кроме того, аналитики ISW рассказали об успехах ВСУ вблизи Новопрокоповки в Запорожской области. Об этом свидетельствует как минимум то, что россияне все чаще стали контратаковать в этом районе и перебросили сюда свои элитные подразделения.