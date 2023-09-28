Потери оккупантов на 28 сентября: обновленные данные Генштаба

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 330 российских оккупантов. Вдобавок противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы, танки и БпЛА.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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За прошедшие сутки оккупационная армия уменьшилась на 330 человек. Кроме того, захватчики потеряли четыре танка, 12 бронемашин, 38 артиллерийских систем, девять БпЛА и другой техники.

Общие потери оккупантов за время войны

С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:

личного состава — около 277 320 (+330) человек;

танков — 4 679 (+4) единицы;

боевых бронированных машин — 8 962 (+12) единиц;

артиллерийских систем — 6 375 (+38) единиц;

РСЗО — 793 (+1) единица;

средств ПВО — 535 (+1) единица;

самолетов — 315 (+0) единиц;

вертолетов — 316 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 957 (+9) единиц;

крылатых ракет — 1 529 (+0) единиц;

кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 8 815 (+23) единицы;

специальной техники — 929 (+2) единицы.

Потери оккупантов по состоянию на 28 сентября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что Оборонные силы Украины активизировали свои действия по нарушению логистических маршрутов противника в районе Бахмута. Одна из ключевых дорог уже находится под прицелом украинских военных.

Кроме того, аналитики ISW рассказали об успехах ВСУ вблизи Новопрокоповки в Запорожской области. Об этом свидетельствует как минимум то, что россияне все чаще стали контратаковать в этом районе и перебросили сюда свои элитные подразделения.