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Звільнення Кліщіївки: військові розповіли про складну наступальну операцію

28 вересня 2023 09:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Звільнення Кліщіївки: військові розповіли про складну наступальну операцію
Військовий підіймає прапор у звільненій Андріївці. Фото: Третя штурмова бригада
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Звільнення Кліщіївки у Донецькій області — складна та тривала операція українських військ. Зараз населений пункт повністю під контролем ЗСУ.

Про це розповів заступник командира батальйону 5 ОШБр ЗСУ Олексій Тарасенко в ефірі телемарафону. 

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Тарасенко наголосив, що звільнення Кліщіївки — це була складна та тривала операція, але зараз село повністю захищене та контролюється Збройними силами України. 

"Наші війська просунулися далі, винесені спостережні пости та вогневі позиції вже за селом. Підрозділи продовжують працювати далі по напрямках і мають там успіх", — зазначив заступник командира батальйону 5 ОШБр ЗСУ.

Раніше у мережі оприлюднили відео, як українські захисники звільняли населений пункт Кліщіївка на Донеччині. Запеклі бої з окупантами вели військові 4 служби Головного управління розвідки Міноборони України. 

Нагадаємо, 17 вересня Сили оборони України звільнили Кліщіївку в Донецькій області. Однак, російські вороги намагалися повернути втрачене. 

Очільник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що звільнення цього населеного пункту стало плацдармом для майбутнього наступу українських військ. 

А в ISW наголосили, що звільнення Україною Кліщіївки та Андріївки на південь від Бахмута могло не лише погіршити російську оборону в цьому районі, а й зробити одразу три бригади окупантів неефективними. Серед них дві елітні бригади — ПДВ. 

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