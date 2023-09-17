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Зеленський підтвердив звільнення Кліщіївки та відзначив воїнів

17 вересня 2023 20:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський підтвердив звільнення Кліщіївки та відзначив воїнів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення нашими воїнами населеного пункту Кліщіївка, що на Донеччині. Також він подякував українським захисникам.

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

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"А особливо відзначу сьогодні воїнів, які крок за кроком повертають Україні своє саме в районі Бахмута. 80-та бригада ДШВ, 5-та окрема штурмова бригада, славетна 95-та й Обʼєднана штурмова бригада Національної поліції "Лють". Кліщіївка! Молодці!", — наголосив глава держави.

Подяка українським захисникам

Крім того, він висловив вдячність всім, хто захищає українське небо.

"Нашим льотчикам та інженерам Повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам. Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже, й кількість врятованих наших людей, нашої інфраструктури. Дякую, воїни!", — зазначив Зеленський.

Також Президент подякував військовослужбовцям, які зараз захищають Україну на передових позиціях. 

"Кожній бригаді. Від Купʼянська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність!", — додав очільник держави.

Нагадаємо, у неділю, 17 вересня, Сили оборони України звільнили Кліщіївку в Донецькій області. Однак, російські вороги намагаються повернути втрачене. 

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