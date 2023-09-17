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Зеленский подтвердил освобождение Клещиевки и отметил воинов

17 сентября 2023 20:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский подтвердил освобождение Клещиевки и отметил воинов
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил освобождение нашими воинами населенного пункта Клещиевка Донецкой области. Также он поблагодарил украинских защитников.

Об этом он заявил в своем вечернем обращении.

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"А особенно отмечу сегодня воинов, которые шаг за шагом возвращают Украине свое именно в районе Бахмута. 80-я бригада ДШВ, 5-я отдельная штурмовая бригада, славная 95-я и Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции "Ярость". Клещиевка! Молодцы!", — подчеркнул глава государства.

Благодарность украинским защитникам

Кроме того, он выразил благодарность всем, кто защищает украинское небо.

"Нашим летчикам и инженерам Воздушных сил, воинам мобильных огневых групп, всем нашим зенитчикам. Спасибо, что постоянно увеличиваете число сбитых российских ракет и дронов, а значит, и количество спасенных наших людей, нашей инфраструктуры. Спасибо, воины!", — отметил Зеленский.

Также Президент поблагодарил военнослужащих, которые сейчас защищают Украину на передовых позициях.

"Каждой бригаде. От Купянска до Левобережья Херсонской области, от Бахмутского направления до каждой украинской позиции на нуле на юге нашего государства. Я благодарю вас, ребята, за крепкость!", — добавил глава государства.

Напомним, в воскресенье, 17 сентября, Силы обороны Украины освободили Клещиевку в Донецкой области. Однако российские враги пытаются вернуть утраченное.

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