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Освобождение Клещиевки: военные рассказали о сложной наступательной операции

28 сентября 2023 09:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Освобождение Клещиевки: военные рассказали о сложной наступательной операции
Военный поднимает флаг в освобожденной Андреевке. Фото: Третья штурмовая бригада
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Освобождение Клещиевки в Донецкой области — сложная и длительная операция украинских войск. Сейчас населенный пункт полностью находится под контролем ВСУ.

Об этом рассказал заместитель командира батальона 5 ОШБр ВСУ Алексей Тарасенко в эфире телемарафона.

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Тарасенко отметил, что освобождение Клещиевки — это была сложная и длительная операция, но сейчас село полностью защищено и контролируется Вооруженными силами Украины.

"Наши войска продвинулись дальше, вынесены наблюдательные посты и огневые позиции уже за селом. Подразделения продолжают работать дальше по направлениям и имеют там успех", — отметил заместитель командира батальона 5 ОШБр ВСУ.

Ранее в сети обнародовали видео, как украинские защитники освобождали населенный пункт Клещиевка Донецкой области. Упорные бои с оккупантами вели военные 4 службы Главного управления разведки Минобороны Украины.

Напомним, 17 сентября Силы обороны Украины освободили Клещиевку в Донецкой области. Однако российские враги пытались вернуть утраченное.

Глава пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что освобождение этого населенного пункта стало плацдармом для будущего наступления украинских войск.

А в ISW подчеркнули, что освобождение Украиной Клещиевки и Андреевки к югу от Бахмута могло не только ухудшить российскую оборону в этом районе, но и сделать сразу три бригады оккупантов неэффективными. Среди них две элитные бригады — ВДВ.

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