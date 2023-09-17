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Після звільнення Кліщіївки ЗСУ отримали плацдарм для продовження наступу, — Євлаш

17 вересня 2023 23:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Після звільнення Кліщіївки ЗСУ отримали плацдарм для продовження наступу, — Євлаш
Українські військові. Фото: 110 ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Очільник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш раніше підтвердив деокупацію Кліщіївки. За його словами, звільнення цього населеного пункту стало плацдармом для майбутнього наступу. 

Про це він заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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"Наші підрозділи на цьому напрямку завдали дуже потужного ураження низці окупаційних підрозділів... Так, зараз ми здобули для себе плацдарм, який дозволить розвивати наші наступальні дії та звільняти нашу землю від окупантів", — запевнив Євлаш.

За його словами, нині українські військові закріплюються на зайнятих позиціях. 

Ситуація на Бахмутському напрямку

Пресофіцер Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін раніше повідомляв, що на Бахмутський напрямок Росія перекинула проти наших армійців військових-професіоналів. Зокрема, там працюють професійні сапери та артилеристи.

Нагадаємо, 15 вересня українські захисники повідомили про звільнення Андріївки. За словами російських мілблогерів, такі дії значно погіршать тактичну ситуацію військових РФ на південь від Бахмута.

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