После освобождения Клещиевки ВСУ получили плацдарм для продолжения наступления, — Евлаш
Глава пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш ранее подтвердил деоккупацию Клещиевки. По его словам, освобождение этого населенного пункта стало плацдармом для будущего наступления.
Об этом он заявил в эфире телемарафона "Единые новости".
Освобождение других территорий
"Наши подразделения на этом направлении нанесли мощное поражение ряду оккупационных подразделений... Так, сейчас мы получили для себя плацдарм, который позволит развивать наши наступательные действия и освобождать нашу землю от оккупантов", — заверил Евлаш.
По его словам, сейчас украинские военные закрепляются на занятых позициях.
Ситуация на Бахмутском направлении
Пресс-офицер Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин ранее сообщал, что на Бахмутское направление Россия перебросила против наших армейцев военных-профессионалов. В частности, там работают профессиональные саперы и артиллеристы.
Напомним, 15 сентября украинские защитники сообщили об освобождении Андреевки. По словам российских милблогеров, такие действия значительно усугубят тактическую ситуацию военных РФ к югу от Бахмута.