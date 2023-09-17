После освобождения Клещиевки ВСУ получили плацдарм для продолжения наступления, — Евлаш

Украинские военные. Фото: 110 ОМБр имени генерал-хорунжого Марка Безручко

Глава пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш ранее подтвердил деоккупацию Клещиевки. По его словам, освобождение этого населенного пункта стало плацдармом для будущего наступления.

Об этом он заявил в эфире телемарафона "Единые новости".

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Освобождение других территорий

"Наши подразделения на этом направлении нанесли мощное поражение ряду оккупационных подразделений... Так, сейчас мы получили для себя плацдарм, который позволит развивать наши наступательные действия и освобождать нашу землю от оккупантов", — заверил Евлаш.

По его словам, сейчас украинские военные закрепляются на занятых позициях.

Ситуация на Бахмутском направлении

Пресс-офицер Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин ранее сообщал, что на Бахмутское направление Россия перебросила против наших армейцев военных-профессионалов. В частности, там работают профессиональные саперы и артиллеристы.

Напомним, 15 сентября украинские защитники сообщили об освобождении Андреевки. По словам российских милблогеров, такие действия значительно усугубят тактическую ситуацию военных РФ к югу от Бахмута.