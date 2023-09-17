Під Бахмут Росія перекинула професійних військових, — 3 ОШБ

Військові РФ. Фото: Google

На Бахмутський напрямок Росія перекинула проти наших армійців військових-професіоналів. Зокрема, там працюють професійні сапери та артилеристи.

Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" повідомив пресофіцер Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

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Пресофіцер Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін зазначає, що під Бахмутом проти української армії воюють російські військові-професіонали. Там нема так званих "чмобіків".

За його словами, там працюють професійні сапери та артилеристи, однак піхота там деморалізована.

"У них досить професійні сапери, оператори БПЛА, артилеристи. Треба розуміти, що ми не воюємо з "чмобіками", як їх інколи називають. У них в більшості деморалізована піхота, в більшості вона не сильно підготовлена. Проте артилеристи, сапери, взагалі спеціальності такого типу, авіація знову ж таки, це все професіонали. Тому з цим треба працювати, це досить відповідально", — зазначив Бородін.

При цьому він додав, що все це говорить про велику відповідальність для українських бійців.

Нагадаємо, 15 вересня, 3-тя окрема штурмова бригада звільнила Андріївку Донецької області. 72-га ОМСБр бригада РФ розбита вщент.

Додамо, що у звільненій Андріївці біля Бахмута пошкоджені всі будинки, на момент окупації людей в селі вже не було. Село "дуже маленьке", там не було власної інфраструктури та відділення пошти. До початку повномасштабного вторгнення в Андріївці проживали 77 людей.