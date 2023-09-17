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Под Бахмут Россия перебросила профессиональных военных, — 3 ОШБ

17 сентября 2023 00:04
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Под Бахмут Россия перебросила профессиональных военных, — 3 ОШБ
Военные РФ. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На Бахмутское направление Россия перебросила против наших армейцев военных-профессионалов. В частности, там работают профессиональные саперы и артиллеристы.

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" сообщил пресс-офицер Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

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Прес-офицер Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин отмечает, что под Бахмутом против украинской армии воюют русские военные-профессионалы. Там нет так называемых "чмобиков".

По его словам, там работают профессиональные саперы и артиллеристы, однако пехота там деморализована.

"У них достаточно профессиональные саперы, операторы БпЛА, артиллеристы. Надо понимать, что мы не воюем с "чмобиками", как их иногда называют. У них у большинства деморализованная пехота, в большинстве она не сильно подготовлена. Однако артиллеристы, саперы, вообще специальности" такого типа, авиация опять-таки это все профессионалы. Поэтому с этим надо работать, это достаточно ответственно", — отметил Бородин.

При этом он добавил, что все это говорит о большой ответственности для украинских бойцов.

Напомним, 15 сентября, 3-я отдельная штурмовая бригада освободила Андреевку Донецкой области. 72-я ОМСБр бригада РФ разбита наголову.

Добавим, что в освобожденной Андреевке у Бахмута повреждены все дома, на момент оккупации людей в селе уже не было. Село "очень маленькое", там не было собственной инфраструктуры и отделения почты. До начала полномасштабного вторжения в Андреевке проживало 77 человек.

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