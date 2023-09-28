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"Камни с неба": Ермак показал, как ВСУ сбрасывают "подарки" для оккупантов

28 сентября 2023 15:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Камни с неба": Ермак показал, как ВСУ сбрасывают "подарки" для оккупантов
Поражение позиции российских оккупантов. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Руководитель Офиса Президент Андрей Ермак показал, как украинские военные сбрасывают "подарки" для российских оккупантов. Он назвал это "камнями с неба".

Видео Андрей Ермак опубликовал в своем Telegram-канале.

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На видео можно увидеть, как дрон сбросил гранату на позицию российских оккупантов. После этого возникло мощное возгорание.

Напомним, украинские военные продолжают уничтожать технику россиян и их личный состав. Так, недавно артиллерийский дивизион 77-й бригады ликвидировал состав БК оккупантов на Бахмутском направлении.

Также мы писали, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 330 российских оккупантов. Вдобавок противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы, танки и БпЛА.

Добавим, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинские защитники работают на окраине Клещеевки. Таким образом, бойцы ВСУ готовятся к ликвидации российских оккупантов.

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