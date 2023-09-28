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Сирський показав, як ЗСУ знищили склад БК росіян поблизу Бахмута: ефектне відео

28 вересня 2023 10:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Сирський показав, як ЗСУ знищили склад БК росіян поблизу Бахмута: ефектне відео
Знищений склад БК росіян. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські військові продовжують нищити техніку росіян та їх особовий склад. Так, нещодавно артилерійський дивізіон 77 бригади ліквідував склад БК окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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Як ЗСУ знищили склад БК росіян 

"Наші воїни рухаються вперед та вибивають сили ворога", — наголосив Сирський. 

Він розповів, що артилерійський дивізіон 77-ї ОАЕМБр знищив склад БК на Бахмутському напрямку. На відео видно, як після влучного удару яскраво палає склад окупантів. 

Нагадаємо, що Збройні сили України щодня переслідують російських окупантів та ліквідують їх. Так, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як російські солдати тікають від українських захисників, але смерть все одно наздоганяє їх.

Додамо, українські війська продовжують свій контрнаступ на у Донецькій області на півдні від Бахмута. Лише за добу 26 вересня там відбулось 12 бойових зіткнень та окупанти 580 разів відкривали вогонь.

Окрім того, станом на 28 вересня втрати російської армії складають 277 320 тисяч. 

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