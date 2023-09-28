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Сырский показал, как ВСУ уничтожили склад БК россиян вблизи Бахмута: эффектное видео

28 сентября 2023 10:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сырский показал, как ВСУ уничтожили склад БК россиян вблизи Бахмута: эффектное видео
Уничтожен состав БК россиян. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские военные продолжают уничтожать технику россиян и их личный состав. Так, недавно артиллерийский дивизион 77 бригады ликвидировал склад БК оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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"Наши воины двигаются вперед и выбивают силы врага", — подчеркнул Сырский.

Он рассказал, что артиллерийский дивизион 77-й ОАЭМБр уничтожил состав БК на Бахмутском направлении. На видео видно, как после точного удара ярко пылает склад оккупантов.

Напомним, что Вооруженные силы Украины ежедневно преследуют российских оккупантов и ликвидируют их. Так, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как российские солдаты бегут от украинских защитников, но смерть все равно догоняет их.

Добавим, украинские войска продолжают свое контрнаступление в Донецкой области к югу от Бахмута. Только за сутки 26 сентября там произошло 12 боевых столкновений и оккупанты 580 раз открывали огонь.

Кроме того, на 28 сентября потери российской армии составляют 277 320 тысяч.

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