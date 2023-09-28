Сырский показал, как ВСУ уничтожили склад БК россиян вблизи Бахмута: эффектное видео
Украинские военные продолжают уничтожать технику россиян и их личный состав. Так, недавно артиллерийский дивизион 77 бригады ликвидировал склад БК оккупантов на Бахмутском направлении.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Как ВСУ уничтожили склад БК россиян
"Наши воины двигаются вперед и выбивают силы врага", — подчеркнул Сырский.
Он рассказал, что артиллерийский дивизион 77-й ОАЭМБр уничтожил состав БК на Бахмутском направлении. На видео видно, как после точного удара ярко пылает склад оккупантов.
Напомним, что Вооруженные силы Украины ежедневно преследуют российских оккупантов и ликвидируют их. Так, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как российские солдаты бегут от украинских защитников, но смерть все равно догоняет их.
Добавим, украинские войска продолжают свое контрнаступление в Донецкой области к югу от Бахмута. Только за сутки 26 сентября там произошло 12 боевых столкновений и оккупанты 580 раз открывали огонь.
Кроме того, на 28 сентября потери российской армии составляют 277 320 тысяч.