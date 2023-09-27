"Нищити росіян треба професійно": Сирський показав, як військові тренуються на полігонах

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Фото: google

Під керівництвом досвідчених інструкторів українські військові 63 бригади вдосконалюють свої навички. Їх тренування проходить на полігонах.

Відео з навчань оприлюднив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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"Бо вбивати росіян потрібно професійно. А професійність, як відомо, збільшує кількість знищених ворогів", — підписав відео Сирський.

Нагадаємо, аналітики ISW розповіли про успіхи ЗСУ поблизу Новопрокопівки на Запоріжжі. Про це свідчить як мінімум те, що росіяни почали дедалі частіше контратакувати у цьому районі і перекинули сюди свої елітні підрозділи.

Додамо, українські війська продовжують свій контрнаступ на у Донецькій області на півдні від Бахмута. Лише за попередню добу там відбулось 12 бойових зіткнень та окупанти 580 разів відкривали вогонь.

Також ми писали, що генерал США різко відповів на критику контрнаступу ЗСУ.