"Марні заяви": генерал США різко відповів на критику контрнаступу ЗСУ

Колишній командувач Сухопутних сил НАТО в Європі та генерал США у відставці Бен Ходжес. Фото: google

Тим, хто критикує український контрнаступ, будучи за тисячі кілометрів від поля бою, повинно бути соромно за самих себе. Варто підкреслити, що ЗСУ доводиться боротися без підтримки авіації, що значно ускладнює воєнні дії.

Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних сил НАТО в Європі, генерал США у відставці Бен Ходжес під час дискусії у Вашингтоні, передає видання Голос Америки.

Читайте також:

Генерал про критику контрнаступу ЗСУ

"Це непрофесійні та марні заяви", — сказав Бен Годжес.

Генерал підкреслив, що Україні доводиться воювати без підтримки авіації. У таких умовах, за його словами, США, Велика Британія чи Німеччина ніколи б не посилали своїх солдатів у бойові дії.

Годжес додав, що українські військові проводять багатоскладові комплексні операції. Йдеться про роботу спецпризначенців, атаку дронів, кіберборотьбу, виснаження російської ППО і багато іншого.

"Контрнаступ — це не лише те, що ми бачимо на полі бою", — наголосив генерал.

Нагадаємо, аналітики ISW розповіли про успіхи ЗСУ поблизу Новопрокопівки на Запоріжжі. Про це свідчить як мінімум те, що росіяни почали дедалі частіше контратакувати у цьому районі і перекинули сюди свої елітні підрозділи.

Додамо, українські війська продовжують свій контрнаступ на у Донецькій області на півдні від Бахмута. Лише за попередню добу там відбулось 12 бойових зіткнень та окупанти 580 разів відкривали вогонь.