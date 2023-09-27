"Бесполезные заявления": генерал США резко ответил на критику контрнаступления ВСУ

Бывший командующий Сухопутными силами НАТО в Европе и генерал США в отставке Бен Ходжес. Фото: google

Тем, кто критикует украинское контрнаступление, будучи за тысячи километров от поля боя, должно быть стыдно за самих себя. Следует подчеркнуть, что ВСУ приходится бороться без поддержки авиации, что значительно усложняет военные действия.

Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутными силами НАТО в Европе, генерал США в отставке Бен Ходжес во время дискуссии в Вашингтоне, передает издание Голос Америки.

Читайте также:

Генерал о критике контрнаступления ВСУ

"Это непрофессиональные и бесполезные заявления", — сказал Бен Годжес.

Генерал подчеркнул, что Украине приходится воевать без поддержки авиации. В таких условиях, по его словам, США, Великобритания или Германия никогда бы не посылали своих солдат в боевые действия.

Годжес добавил, что украинские военные проводят многосложные комплексные операции. Речь идет о работе спецназовцев, атаке дронов, киберборьбе, истощении российской ПВО и многом другом.

"Контрнаступление — это не только то, что мы видим на поле боя", — подчеркнул генерал.

Напомним, аналитики ISW рассказали об успехах ВСУ вблизи Новопрокоповки в Запорожье. Об этом свидетельствует как минимум то, что россияне все чаще стали контратаковать в этом районе и перебросили сюда свои элитные подразделения.

Добавим, украинские войска продолжают свое контрнаступление в Донецкой области к югу от Бахмута. Только за предыдущие сутки там произошло 12 боевых столкновений и оккупанты 580 раз открывали огонь.