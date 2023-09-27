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Оборона під шквальним вогнем: ЗСУ продовжують наступ поблизу Бахмута

27 вересня 2023 07:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Оборона під шквальним вогнем: ЗСУ продовжують наступ поблизу Бахмута
Військовий проводить розвідку поблизу Бахмута. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські війська продовжують свій контрнаступ на у Донецькій області на півдні від Бахмута. Лише за попередню добу там відбулось 12 бойових зіткнень та окупанти 580 разів відкривали вогонь.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. 

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Євлаш розповів, що українські військові продовжують наступ на південному фланзі і мають успіхи, зокрема поблизу Зайцевого, Кліщіївки, Одрадівки та Іванівського. Там під шквальним вогнем Сили оборони продовжують вибивати загарбників, тримати оборону та закріплюватись на досягнутих рубежах. 

"На цьому напрямку окупанти 580 разів відкривали вогонь по наших захисниках. Росіяни чотири рази використовували авіацію, загалом відбулося 12 бойових зіткнень", — сказав речник Східного угруповання військ. 

Однак, попри це нашим бійцям вдалося завдати болісного удару по російських терористах і вони знищили:

  • 141 окупанта,
  • 10 гармат Д-30,
  • три Д-20,
  • дві установки "Піон", 
  • чотири гаубиці "Мста Б".

Також було ліквідовано кілька засобів радіоелектронної розвідки окупантів, зокрема, КРЕДО-1Е, спеціальну установку, що виявляє в будь-яку пору року пересування техніки та людей.

Нагадаємо, що Оборонні сили України активізували свої дії для порушення логістичних маршрутів противника в районі Бахмута. Одна з ключових доріг вже перебуває під прицілом українських військових.

Також аналітики ISW розповіли про успіхи ЗСУ поблизу Новопрокопівки на Запоріжжі. Про це свідчить як мінімум те, що росіяни почали дедалі частіше контратакувати у цьому районі і перекинули сюди свої елітні підрозділи. 

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