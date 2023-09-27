Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 27.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 27 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 27 вересня.

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DeepState

Станом на 27.09.2023 ЗСУ продовжують вести активні бойові дії, утримуючи ворога та не даючи йому наступати. Так, українські захисники мають успіхи на таких напрямках передової:

Бахмутський — тривають вкрай важкі бої біля залізничного полотна на схід від Кліщіївки.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Запорізький — бої тривають на захід та південь від Роботиного, а також на захід та південний захід від Вербового. Загалом ситуація без кардинальних змін, хоча деякі просування є, але потрібен час на закріплення.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські окупанти продовжують вести наступальні дії станом на сьогодні, 27 вересня, в Донецькій і Луганській областях. Українські захисники провели 25 бойових зіткнень з російськими військами поблизу:

Кліщіївки на Бахмутському напрямку Донецької області;

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Авдіївки та Сєверного на Авдіївському напрямку Донецької області;

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Мар'їнки та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські військові станом на середу, 27 вересня, продовжують наступати на Бахмутському напрямку і, як повідомляють Генштаб та начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, досягли успіху поблизу Іванівського (6 км на захід від Бахмута), Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), Одрадівки (7 км на південь від Бахмута), і Зайцевого (20 км на південь від Бахмута).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

ЗСУ проводили наступальні операції на Запорізькому напрямку та станом на сьогодні, 27 вересня, мають успіхи. За джерелами одного російського військкора, українські військові досягли північної околиці Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова). Інший російський військкор стверджував, що українські сили незначно просунулися на північний захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова) і просунулися на два кілометри в цьому районі за останні три тижні.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 27 вересня 2023 року

Актуального зведення Генштабу ЗСУ станом на зараз, 27 вересня 2023 року, наразі немає. Як тільки будуть оновлені дані, ми одразу їх оприлюднимо. Тож нагадаємо ситуацію на передовій станом на вечір 26 вересня 2023 року:

За добу сталося 20 бойових зіткнень. Також зазначається, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається вкрай складною.

Українські військові штурмують позиції окупантів. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Авдіївському напрямку ЗСУ успішно відбили атаки ворога в районі південно-східніше Сєверного Донецької області. На Мар’їнському — за добу вдало відбили дев'ять атак ворога безпосередньо поблизу Мар’їнки Донецької області.

Також російські окупанти не припиняють завдавати авіаційних, мінометних та артилерійських ударів по прифронтових населених пунктах усіх напрямків передової.

"Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — йдеться в повідомленні.

Український захисник додає набоїв в обойму. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по окупантах та військовій техніці противника.

"Підрозділами ракетних військ уражено 4 артилерійських засоби, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 1 пункт управління та 2 склади боєприпасів противника", — додали в Генштабі.

Військова техніка українських захисників на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що росіяни продовжують намагатися просуватися поблизу Бахмута, але так і не зробили жодного прориву. Окрім того, окупанти безуспішно атакували поблизу Авдіївки та Мар’їнки і намагалися відбити втрачені позиції поблизу Новомихайлівки, однак безрезультатно.