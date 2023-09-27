Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 27.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 27 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 27 сентября.

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DeepState

По состоянию на 27.09.2023 ВСУ продолжают вести активные боевые действия, удерживая врага и не давая ему наступать. Так, украинские защитники имеют успехи на таких направлениях передовой:

Бахмутский — продолжаются крайне тяжелые бои у железнодорожного полотна к востоку от Клещеевки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Запорожский — бои продолжаются к западу и от Роботино, а также к западу и юго-западу от Вербового. В общем, ситуация без кардинальных изменений, хотя некоторые продвижения есть, но нужно время на закрепление.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия по состоянию на сегодня, 27 сентября, в Донецкой и Луганской областях. Украинские защитники провели 25 боевых столкновений с российскими войсками поблизости:

Клещеевки на Бахмутском направлении Донецкой области;

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Авдеевки и Северного на Авдеевском направлении Донецкой области;

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинки и Новомихайловки на Марьинском направлении Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные по состоянию на среду, 27 сентября, продолжают наступать на Бахмутском направлении и, как сообщают Генштаб и начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, преуспели вблизи Ивановского (6 км к западу от Бахмута), Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута), Одрадовки (7 км к югу от Бахмута), и Зайцево (20 км к югу от Бахмута).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

ВСУ проводили наступательные операции на Запорожском направлении и по состоянию на сегодня, 27 сентября, имеют успехи. По источникам одного российского военкора, украинские военные достигли северной окраины Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова). Другой российский военкор утверждал, что украинские силы незначительно продвинулись к северо-западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова) и продвинулись на два километра в этом районе за последние три недели.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 27 сентября 2023 года

Актуального сведения Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 27 сентября 2023 года, пока нет. Как только будут обновлены данные, мы сразу их обнародуем. Так что напомним ситуацию на передовой по состоянию на вечер 26 сентября 2023 года:

За сутки произошло 20 боевых столкновений. Также отмечается, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается очень сложной.

Украинские военные штурмуют позиции оккупантов. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Авдеевском направлении ВСУ успешно отразили атаки врага в районе юго-восточнее Северного Донецкой области. На Марьинском — за сутки удачно отразили девять атак врага непосредственно вблизи Марьинки Донецкой области.

Также российские оккупанты не прекращают наносить авиационных, минометных и артиллерийских ударов по прифронтовым населенным пунктам всех направлений передовой.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.

Украинский защитник добавляет патронов в обойму. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по оккупантам и военной технике противника.

"Подразделениями ракетных войск поражены 4 артиллерийских средства, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 1 пункт управления и 2 состава боеприпасов противника", — добавили в Генштабе.

Военная техника украинских защитников на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что россияне продолжают пытаться продвигаться вблизи Бахмута, но так и не совершили ни одного прорыва. Кроме того, оккупанты безуспешно атаковали вблизи Авдеевки и Марьинки и пытались отбить утраченные позиции вблизи Новомихайловки, однако безрезультатно.