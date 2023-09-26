Безуспішні наступи окупантів під Авдіївкою: в ISW розповіли про ситуацію на фронті

Російські окупанти на фронті. Фото: росЗМІ

Росіяни продовжують намагатися просуватися поблизу Бахмута, але так і не зробили жодного прориву. Окрім того, окупанти безуспішно атакували поблизу Авдіївки та Мар’їнки і намагалися відбити втрачені позиції поблизу Новомихайлівки, однак безрезультатно.

Про це йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Невдалі наступи окупантів

Як відомо, 25 вересня російські війська продовжили атаки поблизу Бахмута, але не зробили жодного просування. Також Генштаб ЗСУ повідомив, що російські сили здійснили невдалі атаки поблизу Кліщіївки та на схід і південний схід від Богданівки — безрезультатно.

Водночас кілька російських мілблогерів 24 і 25 вересня заявили, що російські війська витіснили українські війська з їхніх позицій в Оріхово-Василівці і що вони зараз контролюють населений пункт, однак ніякого візуального підтвердження таких слів немає.

Карта бойових дій станом на 26 вересня. Фото: ISW

Окрім того, окупанти продовжили безуспішні наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Армія РФ безрезультатно атакували поблизу Авдіївки та Мар’їнки і безуспішно намагалися відбити втрачені позиції поблизу Новомихайлівки.

Російський мілблогер стверджував, що російські війська атакували біля Мар’їнки та на південних підступах до Авдіївки, але не уточнив результат.

Карта бойових дій станом на 26 вересня. Фото: ISW

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW розповіли, що російський диктатор Володимир Путін наказав міністру оборони РФ Сергію Шойгу зупинити контрнаступ України. Таким чином, він прагне повернути своїй армії ініціативу на фронті.