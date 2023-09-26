Безуспешные наступления оккупантов под Авдеевкой: в ISW рассказали о ситуации на фронте

Российские оккупанты на фронте. Фото: росСМИ

Россияне продолжают пытаться продвигаться вблизи Бахмута, но так и не совершили ни одного прорыва. Кроме того, оккупанты безуспешно атаковали вблизи Авдеевки и Марьинки и пытались отбить утраченные позиции вблизи Новомихайловки, однако безрезультатно.

Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Неудачные наступления оккупантов

Как известно, 25 сентября российские войска продолжили атаки вблизи Бахмута, но не совершили ни одного продвижения. Также Генштаб ВСУ сообщил, что российские силы совершили неудачные атаки вблизи Клищиевки и к востоку и юго-востоку от Богдановки, но безрезультатно.

В то же время, несколько российских милблогеров 24 и 25 сентября заявили, что российские войска вытеснили украинские войска с их позиций в Орехово-Василовке и что они сейчас контролируют населенный пункт, однако никакого визуального подтверждения таких слов нет.

Карта боевых действий на 26 сентября. Фото: ISW

Кроме того, оккупанты продолжили безуспешные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. Армия РФ безрезультатно атаковали вблизи Авдеевки и Марьинки и безуспешно пытались отразить утраченные позиции вблизи Новомихайловки.

Российский милблогер утверждал, что российские войска атаковали у Марьинки и на южных подступах к Авдеевке, но не уточнил результат.

Карта боевых действий на 26 сентября. Фото: ISW

Напомним, недавно аналитики ISW рассказали, что российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу остановить контрнаступление Украины. Таким образом, он стремится вернуть своей армии инициативу на фронте.