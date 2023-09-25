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Путін наказав Шойгу зупинити контрнаступ ЗСУ до жовтня, — ISW

25 вересня 2023 10:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Путін наказав Шойгу зупинити контрнаступ ЗСУ до жовтня, — ISW
Російський диктатор Володимир Путін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський диктатор Володимир Путін наказав міністру оборони РФ Сергію Шойгу зупинити контрнаступ України. Таким чином, він прагне повернути своїй армії ініціативу на фронті.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на інсайдерське джерело.

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"Заява інсайдера, якщо вона відповідає дійсності, може свідчити про те, що російське військове командування може віддавати накази про безперервні контратаки в надії довести український контрнаступ до кульмінації, навіть ціною великих втрат для російського військового потенціалу", — йдеться у звіті.

Аналітики наголосили, що вже спостерігали випадки, коли Міноборони РФ, побоюючись неминучої втрати прихильності Путіна, активізувало свої зусилля з очищення командирів, які пропонували чесні, але негативні погляди і поради та переслідували недосяжні військові цілі за рахунок російських сил.

Наприклад, у лютому 2023 року Міноборони Росії розпочало невдалий і дорогий наступ на Вугледар, щоб підірвати внутрішньоросійські інформаційні ефекти від успіхів ПВК "Вагнер" в Бахмуті і зберегти прихильність Путіна.

"Російські інсайдерські джерела та блогери, які виступали на захист Теплінського, стверджували, що Шойгу зосередився на створенні умов, щоб переконати Путіна відсторонити Теплінського від командування — що, ймовірно, буде досягнуто, якщо Шойгу вдасться досягти цілей Путіна під час контрнаступу", — йдеться у звіті.

Один з прихильних до Теплінського каналів стверджував, що начальник російського Генштабу Валерій Герасимов вже відсторонив Теплінського від керівництва оборонною операцією на півдні України. Аналітики додали, що наразі не можуть підтвердити достовірність цього твердження.

Нагадаємо, російський пропагандист запитав у міністра оборони РФ Сергія Шойгу, чи переможе його країна у війні проти України. Він розгубився та лише розвів руками.

Також ми писали, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мета "спецоперації Росії" — звільнення російських військових з полону. За його словами, Росія співпрацює з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, представники якого допомагають розшукати російських полонених.

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