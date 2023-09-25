Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ до октября, — ISW

Российский диктатор Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу остановить контрнаступление Украины. Таким образом, он стремится вернуть своей армии инициативу на фронте.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на инсайдерский источник.

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"Заявление инсайдера, если оно соответствует действительности, может свидетельствовать о том, что российское военное командование может отдавать приказы о непрерывных контратаках в надежде довести украинское контрнаступление до кульминации, даже ценой больших потерь для российского военного потенциала", — говорится в отчете.

Аналитики отметили, что уже наблюдали случаи, когда Минобороны РФ, опасаясь неизбежной потери благосклонности Путина, активизировало свои усилия по очистке командиров, которые предлагали честные, но негативные взгляды и советы и преследовали недостижимые военные цели за счет российских сил.

Например, в феврале 2023 года Минобороны России начало неудачное и дорогостоящее наступление на Угледар, чтобы подорвать внутрироссийские информационные эффекты от успехов ЧВК "Вагнер" в Бахмуте и сохранить благосклонность Путина.

"Российские инсайдерские источники и блогеры, которые выступали в защиту Теплинского, утверждали, что Шойгу сосредоточился на создании условий, чтобы убедить Путина отстранить Теплинского от командования — что, вероятно, будет достигнуто, если Шойгу удастся достичь целей Путина во время контрнаступления", — говорится в отчете.

Один из благосклонных к Теплинскому каналов утверждал, что начальник российского Генштаба Валерий Герасимов уже отстранил Теплинского от руководства оборонительной операцией на юге Украины. Аналитики добавили, что пока не могут подтвердить достоверность этого утверждения.

Напомним, российский пропагандист спросил у министра обороны РФ Сергея Шойгу, победит ли его страна в войне против Украины. Он растерялся и только развел руками.

Также мы писали, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что цель "спецоперации России" — освобождение российских военных из плена. По его словам, Россия сотрудничает с Международным комитетом Красного Креста, представители которого помогают разыскать российских пленных.